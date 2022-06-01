Güzel oyuncu Hande Erçel isyan etti! ‘Kadınlara yüklenmeyi bırakın’

TEŞEKKÜRLER ABLA

Hande Erçel, ödül gecesine katıldı. Törenden ödülle ayrılan Hande Erçel, yaptığı konuşma ile ablası Gamze Erçel'i ağlattı.

Annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kaybeden ünlü oyuncu "Bana ilham veren o kadar çok kadın oldu ki... Ben birçok şey yaşadım ve yaşadığım bu kadar şeyin ardında ekibimi hep yanımda hissettim.