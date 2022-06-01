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Haberler Galeri Güzel oyuncu Hande Erçel isyan etti! ‘Kadınlara yüklenmeyi bırakın’
Giriş Tarihi: 01.06.2022 07:21 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 07:25

Güzel oyuncu Hande Erçel isyan etti! ‘Kadınlara yüklenmeyi bırakın’

'Sen Çal Kapımı' dizisiyle ününe ün katan ünlü oyuncu Hande Erçel, kısa süre önce aşk yaşadığı Kerem Bürsin ile ilişkisini sonlandırdı. Bu aşkı sonlandıran Hande Erçel, gönlünü meslektaşı Kaan Yıldırım'a kaptırdı. İngiltere'de tatil yaparken fotoğrafları çıkan ünlü çift, artık ilişkilerini gizlemiyor. Kaan Yıldırım'la aşkı ortaya çıktıktan sonra ortalarda görünmeye ünlü oyuncu, son dönemde sanatçıların giydiği kıyafetlerin çok konuşulmasıyla ilgili fikri soruldu. Ünlü oyuncu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı…

EVREN ABDULLAHOĞLU
Güzel oyuncu Hande Erçel isyan etti! ‘Kadınlara yüklenmeyi bırakın’

Hande Erçel'e, son dönemde sanatçıların giydiği kıyafetlerin çok konuşulmasıyla ilgili fikri soruldu. Ünlü oyuncu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Güzel oyuncu Hande Erçel isyan etti! ‘Kadınlara yüklenmeyi bırakın’

"İnsan neyi seviyorsa onu giyebilmeli. Yani artık bunları geçelim diyorum. İnsanlar, kadınlara bu kadar yüklenmeyi bırakmalı.

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Güzel oyuncu Hande Erçel isyan etti! ‘Kadınlara yüklenmeyi bırakın’

Hepimiz bir dünyada yaşıyoruz ve farklı bireyleriz, bırakalım herkes özgürce yaşasın."

Güzel oyuncu Hande Erçel isyan etti! ‘Kadınlara yüklenmeyi bırakın’

TEŞEKKÜRLER ABLA

Hande Erçel, ödül gecesine katıldı. Törenden ödülle ayrılan Hande Erçel, yaptığı konuşma ile ablası Gamze Erçel'i ağlattı.

Annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kaybeden ünlü oyuncu "Bana ilham veren o kadar çok kadın oldu ki... Ben birçok şey yaşadım ve yaşadığım bu kadar şeyin ardında ekibimi hep yanımda hissettim.

Güzel oyuncu Hande Erçel isyan etti! ‘Kadınlara yüklenmeyi bırakın’

Menajerlerimi, Nilay Kum'u... Daha birçok arkadaşımı... Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Onların dışında ayrıca ben ablama teşekkür etmek istiyorum.

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