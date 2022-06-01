Güzel oyuncu Hande Erçel isyan etti! ‘Kadınlara yüklenmeyi bırakın’

'Sen Çal Kapımı' dizisiyle ününe ün katan ünlü oyuncu Hande Erçel, kısa süre önce aşk yaşadığı Kerem Bürsin ile ilişkisini sonlandırdı. Bu aşkı sonlandıran Hande Erçel, gönlünü meslektaşı Kaan Yıldırım'a kaptırdı. İngiltere'de tatil yaparken fotoğrafları çıkan ünlü çift, artık ilişkilerini gizlemiyor. Kaan Yıldırım'la aşkı ortaya çıktıktan sonra ortalarda görünmeye ünlü oyuncu, son dönemde sanatçıların giydiği kıyafetlerin çok konuşulmasıyla ilgili fikri soruldu. Ünlü oyuncu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı…