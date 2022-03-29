Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzel oyuncu Hande Erçel süper minisiyle poz verdi dikkatleri o detay çekti! Fiyatı dudak uçuklattı...
Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 11:46

Güzel oyuncu Hande Erçel süper minisiyle poz verdi dikkatleri o detay çekti! Fiyatı dudak uçuklattı...

Hande Erçel ile Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Geçen günlerde ikilinin aşkı sona erdi, gözde aşıklar sessiz sedasız ayrıldı. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra Hande Erçel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar mercek altına alınmaya başlandı. Erçel, son olarak beyaz mini üzerine yarım ip askılı bir bluz giyerek story paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı ilgi görürken, kıyafetlerinin fiyatı ise dudak uçuklattı!

Güzel oyuncu Hande Erçel süper minisiyle poz verdi dikkatleri o detay çekti! Fiyatı dudak uçuklattı...

Son olarak geçen aylarda final yapan "Sen Çal Kapımı" dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Hande Erçel, özel hayatındaki gelişmeler ile gündemden düşmüyor.

Güzel oyuncu Hande Erçel süper minisiyle poz verdi dikkatleri o detay çekti! Fiyatı dudak uçuklattı...

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşarken bir anda ayrılık kararı alan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla ve tarzıyla dikkat çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzel oyuncu Hande Erçel süper minisiyle poz verdi dikkatleri o detay çekti! Fiyatı dudak uçuklattı...

Instagram hesabını aktif kullanan ve iddialı pozlarıyla sık sık gündem olan Erçel, beyaz eteğinin üzerine giydiği ip askılı bluzuyla verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Güzel oyuncu Hande Erçel süper minisiyle poz verdi dikkatleri o detay çekti! Fiyatı dudak uçuklattı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem olurken Erçel iltifat yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncu Hande Erçel süper minisiyle poz verdi dikkatleri o detay çekti! Fiyatı dudak uçuklattı...

Süper minisi ve yarım bluzuyla dikkat çeken Hande Erçel'in kombininin fiyatı ise şoke etti.

SON DAKİKA