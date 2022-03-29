Güzel oyuncu Hande Erçel süper minisiyle poz verdi dikkatleri o detay çekti! Fiyatı dudak uçuklattı...

Giriş Tarihi: 29.03.2022 11:38
Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
11:46
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Geçen günlerde ikilinin aşkı sona erdi, gözde aşıklar sessiz sedasız ayrıldı. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra Hande Erçel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar mercek altına alınmaya başlandı. Erçel, son olarak beyaz mini üzerine yarım ip askılı bir bluz giyerek story paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı ilgi görürken, kıyafetlerinin fiyatı ise dudak uçuklattı!