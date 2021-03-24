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Haberler Galeri Güzel oyuncu Hande Erçel'den bebek açıklaması! Hande Erçel "İnşallah Mavi'ye benzer" dedi herkes onu merak etti...

Güzel oyuncu 'den ! Hande Erçel "İnşallah Mavi'ye benzer" dedi herkes onu merak etti...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken oyuncu son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak adı yakışıklı iş insanı ile aşk yaşadığı haberlerine karışan Hande Erçel sessizliğini korurken yaptığı son açıklamalarla hayranlarını heyecanlandırdı. Katıldığı programda bebek açıklamasında bulunan Hande Erçel çocuk sahibi olmak istediğini belirterek "İnşallah Mavi'ye benzer" dedi. Ablası 'in kızı 'nin de kendisine benzediğini söyleyerek ona olan sevgisini dile getirdi. İşte ile beğeni yağan pozları...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 08:26 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 08:27
Güzel oyuncu Hande Erçel'den bebek açıklaması! Hande Erçel İnşallah Mavi'ye benzer dedi herkes onu merak etti...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken oyuncu son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor.

Güzel oyuncu Hande Erçel'den bebek açıklaması! Hande Erçel İnşallah Mavi'ye benzer dedi herkes onu merak etti...

Son olarak adı yakışıklı iş insanı ile aşk yaşadığı haberlerine karışan sessizliğini korurken yaptığı son açıklamalarla hayranlarını heyecanlandırdı.

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Güzel oyuncu Hande Erçel'den bebek açıklaması! Hande Erçel İnşallah Mavi'ye benzer dedi herkes onu merak etti...

Katıldığı programda bebek açıklamasında bulunan çocuk sahibi olmak istediğini belirterek "İnşallah Mavi'ye benzer" dedi.

Güzel oyuncu Hande Erçel'den bebek açıklaması! Hande Erçel İnşallah Mavi'ye benzer dedi herkes onu merak etti...

Ablası 'in kızı 'nin de kendisine benzediğini söyleyerek ona olan sevgisini dile getirdi. İşte 'in yeğeni Mavi ile beğeni yağan pozları...

Güzel oyuncu Hande Erçel'den bebek açıklaması! Hande Erçel İnşallah Mavi'ye benzer dedi herkes onu merak etti...
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