Güzel oyuncu Hande Erçel'den bebek açıklaması! Hande Erçel İnşallah Mavi'ye benzer dedi herkes onu merak etti...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken oyuncu Hande Erçel son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak adı yakışıklı iş insanı Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı haberlerine karışan Hande Erçel sessizliğini korurken yaptığı son açıklamalarla hayranlarını heyecanlandırdı. Katıldığı programda bebek açıklamasında bulunan Hande Erçel çocuk sahibi olmak istediğini belirterek "İnşallah Mavi'ye benzer" dedi. Ablası Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'nin de kendisine benzediğini söyleyerek ona olan sevgisini dile getirdi. İşte Hande Erçel'in yeğeni Mavi ile beğeni yağan pozları...
Giriş Tarihi: 24.03.2021
08:26
Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
08:27
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