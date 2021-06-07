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Haberler Galeri Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu selülitleriyle barışık! Hayal Köseoğlu pembe bikinisi ile ayna pozu verdi...
Giriş Tarihi: 07.06.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 11:17

Güzel oyuncu selülitleriyle barışık! Hayal Köseoğlu ile verdi...

Karantina günlerine bahçesinde çektiği dans videolarıyla damga vuran normalleşme döneminde kendisini tatile attı. dizisi ile yıldızı iyice parlayan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu rol arkadaşlarıyla kız kıza tatil yapıyor. Hayal Köseoğlu daha önce aldığı kilolar ve selülitleri ile sosyal medyanın konuşulanlarından olmuştu. Vücuduyla oldukça barışık olan Hayal Köseoğlu son olarak ile verdi. "Biraz da yaptığımız sporların pirimleri yapılmasın mı?" notu ile paylaştığı bikinili pozu ile dikkat çeken Hayal Köseoğlu beğeni topladı. İşte ...

Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu selülitleriyle barışık! Hayal Köseoğlu pembe bikinisi ile ayna pozu verdi...

Karantina günlerine bahçesinde çektiği dans videolarıyla damga vuran normalleşme döneminde kendisini tatile attı.

Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu selülitleriyle barışık! Hayal Köseoğlu pembe bikinisi ile ayna pozu verdi...

dizisi ile yıldızı iyice parlayan güzel oyuncu rol arkadaşlarıyla kız kıza tatil yapıyor.

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Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu selülitleriyle barışık! Hayal Köseoğlu pembe bikinisi ile ayna pozu verdi...

daha önce aldığı kilolar ve selülitleri ile sosyal medyanın konuşulanlarından olmuştu.

Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu selülitleriyle barışık! Hayal Köseoğlu pembe bikinisi ile ayna pozu verdi...

Vücuduyla oldukça barışık olan son olarak ile verdi.

Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu selülitleriyle barışık! Hayal Köseoğlu pembe bikinisi ile ayna pozu verdi...

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