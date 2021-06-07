Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu selülitleriyle barışık! Hayal Köseoğlu pembe bikinisi ile ayna pozu verdi...

Karantina günlerine bahçesinde çektiği dans videolarıyla damga vuran Hayal Köseoğlu normalleşme döneminde kendisini tatile attı. Mucize Doktor dizisi ile yıldızı iyice parlayan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu rol arkadaşlarıyla kız kıza tatil yapıyor. Hayal Köseoğlu daha önce aldığı kilolar ve selülitleri ile sosyal medyanın konuşulanlarından olmuştu. Vücuduyla oldukça barışık olan Hayal Köseoğlu son olarak pembe bikinisi ile ayna pozu verdi. "Biraz da yaptığımız sporların pirimleri yapılmasın mı?" notu ile paylaştığı bikinili pozu ile dikkat çeken Hayal Köseoğlu beğeni topladı. İşte Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun iddialı pozları...