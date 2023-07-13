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Haberler Galeri Güzel oyuncu meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşiymiş! Kardelen Hacıoğlu hayran bıraktı...
Giriş Tarihi: 13.07.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 08:27

Güzel oyuncu meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşiymiş! Kardelen Hacıoğlu hayran bıraktı...

Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de meğer oyuncuymuş! Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Oyuncu aşkı Aslıhan Gürbüz ile yollarını ayırdığı ortaya çıkan İsmail Hacıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatını markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi...

Güzel oyuncu meğer İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşiymiş! Kardelen Hacıoğlu hayran bıraktı...

Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş!

Güzel oyuncu meğer İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşiymiş! Kardelen Hacıoğlu hayran bıraktı...

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı.

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Güzel oyuncu meğer İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşiymiş! Kardelen Hacıoğlu hayran bıraktı...

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Bir süredir büyük aşk yaşayan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu'nun yollarını ayırdıkları sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Güzel oyuncu meğer İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşiymiş! Kardelen Hacıoğlu hayran bıraktı...

İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatını markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu.

Güzel oyuncu meğer İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşiymiş! Kardelen Hacıoğlu hayran bıraktı...

Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi...

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