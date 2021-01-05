Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzel oyuncu Melis Birkan aşka geldi! Melis Birkan 8 yaş küçük sevgilisi oyuncu Aras Aydın ile ilk kez fotoğraf paylaştı

Güzel oyuncu aşka geldi! Melis Birkan 8 yaş küçük sevgilisi oyuncu ile ilk kez fotoğraf paylaştı

39 yaşındaki güzel oyuncu uzun süredir birlikte olduğu yakışıklı oyuncu 'ın doğum gününde kural bozdu. Bir yıldan fazladır aşk yaşayan 'ın sosyal medyada ilgi odağı oldu. Melis Birkan kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi oyuncu Aras Aydın'ın doğum gününde ilk kez birlikte paylaşımda bulundu. Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittikleri de görülen Aras Aydın'ı yanağından öptüğü pozlara beğeni yağdı. İşte Melis Birkan ile sevgilisi Aras Aydın'ın aşk pozları...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 14:36 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 14:42
Güzel oyuncu Melis Birkan aşka geldi! Melis Birkan 8 yaş küçük sevgilisi oyuncu Aras Aydın ile ilk kez fotoğraf paylaştı

39 yaşındaki güzel oyuncu uzun süredir birlikte olduğu yakışıklı oyuncu 'ın doğum gününde kural bozdu. Bir yıldan fazladır aşk yaşayan 'ın sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Güzel oyuncu Melis Birkan aşka geldi! Melis Birkan 8 yaş küçük sevgilisi oyuncu Aras Aydın ile ilk kez fotoğraf paylaştı

kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi oyuncu 'ın doğum gününde ilk kez birlikte paylaşımda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzel oyuncu Melis Birkan aşka geldi! Melis Birkan 8 yaş küçük sevgilisi oyuncu Aras Aydın ile ilk kez fotoğraf paylaştı

Güzel oyuncu, Aydın'ın doğum gününü daha önce çekilen karelerle kutladı.

Güzel oyuncu Melis Birkan aşka geldi! Melis Birkan 8 yaş küçük sevgilisi oyuncu Aras Aydın ile ilk kez fotoğraf paylaştı

İşte ile sevgilisi 'ın ...

Güzel oyuncu Melis Birkan aşka geldi! Melis Birkan 8 yaş küçük sevgilisi oyuncu Aras Aydın ile ilk kez fotoğraf paylaştı

"Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol... Zor olan her şey seninle kolay oldu.

SON DAKİKA