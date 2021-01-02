Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzel oyuncu Melis Sezen yeni yılda yeni yaşını kutladı! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen doğum günü dansı ile beğeni topladı...

Güzel oyuncu yeni yılda ! 'in Derin'i Melis Sezen dansı ile beğeni topladı...

Güzel oyuncu yeni yılda . dizisinde yaşadığı yasak aşk performansı ile ilgi odağı olan genç oyuncu Melis Sezen sosyal medyada da ilgi odağı. olarak ekranlarda boy gösteren Melis Sezen oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Daha önce de ve dizilerinde başrolü üstlenen genç yetenek Melis Sezen sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.Son olarak dansı ile dikkat çeken Melis Sezen'in sempatik tavırları hayranlarının beğenisini topladı. Peki Melis Sezen kaç yaşına girdi? İşte merak konusu olan Sadakatsiz'in Derin'i ve doğum günü kutlamasından eğlenceli görüntüleri...

Giriş Tarihi: 02.01.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 10:06
Güzel oyuncu Melis Sezen yeni yılda yeni yaşını kutladı! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen doğum günü dansı ile beğeni topladı...

Güzel oyuncu yeni yılda . dizisinde yaşadığı yasak aşk performansı ile ilgi odağı olan genç oyuncu Melis Sezen sosyal medyada da ilgi odağı.

Güzel oyuncu Melis Sezen yeni yılda yeni yaşını kutladı! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen doğum günü dansı ile beğeni topladı...

'in Derin'i olarak ekranlarda boy gösteren oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzel oyuncu Melis Sezen yeni yılda yeni yaşını kutladı! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen doğum günü dansı ile beğeni topladı...

Daha önce de ve dizilerinde başrolü üstlenen genç yetenek sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.

Güzel oyuncu Melis Sezen yeni yılda yeni yaşını kutladı! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen doğum günü dansı ile beğeni topladı...

Son olarak dansı ile dikkat çeken 'in sempatik tavırları hayranlarının beğenisini topladı.

Güzel oyuncu Melis Sezen yeni yılda yeni yaşını kutladı! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen doğum günü dansı ile beğeni topladı...

Peki kaç yaşına girdi?

SON DAKİKA