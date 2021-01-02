Güzel oyuncu Melis Sezen yeni yılda yeni yaşını kutladı! Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen doğum günü dansı ile beğeni topladı...

Güzel oyuncu Melis Sezen yeni yılda yeni yaşını kutladı. Sadakatsiz dizisinde yaşadığı yasak aşk performansı ile ilgi odağı olan genç oyuncu Melis Sezen sosyal medyada da ilgi odağı. Sadakatsiz'in Derin'i olarak ekranlarda boy gösteren Melis Sezen oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Daha önce de Leke ve Sevgili Geçmiş dizilerinde başrolü üstlenen genç yetenek Melis Sezen sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu.Son olarak doğum günü dansı ile dikkat çeken Melis Sezen'in sempatik tavırları hayranlarının beğenisini topladı. Peki Melis Sezen kaç yaşına girdi? İşte merak konusu olan Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in yaşı ve doğum günü kutlamasından eğlenceli görüntüleri...