Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzel oyuncu Melis Sezen'den Bali pozları! Dekolteli turuncu kombiniyle peş peşe paylaştı cesaretini bir kez daha konuşturdu!
Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 12:07

Güzel oyuncu Melis Sezen'den Bali pozları! Dekolteli turuncu kombiniyle peş peşe paylaştı cesaretini bir kez daha konuşturdu!

"Sadakatsiz" dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, paylaşımlarıyla göz kamaştırmayı başarıyor. Son haftalarda dekolteli bir elbisesinden dolayı gündemden düşmeyen güzel oyuncu, rol aldığı dizisinin final yapmasının ardından soluğu Bali'de aldı. Dekolteli turuncu kombiniyle peş peşe cesur pozlarını paylaşan Sezen, cesaretini bir kez daha konuşturdu! İşte Melis Sezen'in sosal medyayı yakıp geçen o paylaşımı...

Güzel oyuncu Melis Sezen’den Bali pozları! Dekolteli turuncu kombiniyle peş peşe paylaştı cesaretini bir kez daha konuşturdu!

Güzel oyuncu Melis Sezen, her hareketiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla ses getiriyor.

Güzel oyuncu Melis Sezen’den Bali pozları! Dekolteli turuncu kombiniyle peş peşe paylaştı cesaretini bir kez daha konuşturdu!

Dekolteli paylaşımlarıyla çok konuşulan oyuncu, yine cesaretini konuşturdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzel oyuncu Melis Sezen’den Bali pozları! Dekolteli turuncu kombiniyle peş peşe paylaştı cesaretini bir kez daha konuşturdu!

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu, final bölümünün tamamlanmasıyla soluğu tatilde aldı.

Güzel oyuncu Melis Sezen’den Bali pozları! Dekolteli turuncu kombiniyle peş peşe paylaştı cesaretini bir kez daha konuşturdu!

İlk tatilini Bali'de yapma kararı alan Sezen, çektirdiği kareleri de takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmedi.

Güzel oyuncu Melis Sezen’den Bali pozları! Dekolteli turuncu kombiniyle peş peşe paylaştı cesaretini bir kez daha konuşturdu!

Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan oyuncu, etek ve büstiyerden oluşan turuncu kombiniyle art arda pozlar verdi.

SON DAKİKA