Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:58 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 12:07

Güzel oyuncu Melis Sezen'den Bali pozları! Dekolteli turuncu kombiniyle peş peşe paylaştı cesaretini bir kez daha konuşturdu!

"Sadakatsiz" dizisinde canlandırdığı 'Derin' karakteriyle son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Melis Sezen, her hareketiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi bulunan Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, paylaşımlarıyla göz kamaştırmayı başarıyor. Son haftalarda dekolteli bir elbisesinden dolayı gündemden düşmeyen güzel oyuncu, rol aldığı dizisinin final yapmasının ardından soluğu Bali'de aldı. Dekolteli turuncu kombiniyle peş peşe cesur pozlarını paylaşan Sezen, cesaretini bir kez daha konuşturdu! İşte Melis Sezen'in sosal medyayı yakıp geçen o paylaşımı...