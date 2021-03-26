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Haberler Galeri Güzel oyuncu Merve Boluğur imaj tazeledi! Saçlarını kısacık kesti sosyal medya yıkıldı!

Güzel oyuncu imaj tazeledi! Saçlarını yıkıldı!

Oyunculuktan sonra kanalı açan , bu kez de şarkıcılığa adım atacağını söyleyerek bombayı patlatmıştı. ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra ile sevgili olan oyuncunun ilişkisi kısa sürmüştü. Yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde yapan 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin 'de bir kafe işleten olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, imajı tazeledi. Saçlarını kısacık kestiren Merve Boluğur, sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi. Güzel oyuncunun 'Yenilik, kısa saçlar' notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Giriş Tarihi: 26.03.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 09:10
Güzel oyuncu Merve Boluğur imaj tazeledi! Saçlarını kısacık kesti sosyal medya yıkıldı!

, yaz günlerinden kalma bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Boluğur'un, fotoğrafı paylaşırken kolyesinde bulunan eski sevgilisinin isminin baş harfini sansürlemesi dikkat çekmişti.

Güzel oyuncu Merve Boluğur imaj tazeledi! Saçlarını kısacık kesti sosyal medya yıkıldı!

ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra hiçbir projede yer almayan ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan , son olarak bir kanalı açmış ve yayınladığı videolarda özel hayatıyla ilgili deneyimlerini takipçilerine aktarıyordu.

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Güzel oyuncu Merve Boluğur imaj tazeledi! Saçlarını kısacık kesti sosyal medya yıkıldı!

Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren , aşık oldu. Boluğur, sevgilisinin yüzünü göstermediği bir fotoğrafını paylaşarak, birlikteliğini ilan etti.

Güzel oyuncu Merve Boluğur imaj tazeledi! Saçlarını kısacık kesti sosyal medya yıkıldı!

MERVE'NİN GİZEMLİ AŞKI
ile ilişkisi altı önce noktalayan oyuncu, sevgilisi ile birlikte yer aldığı bu fotoğrafı ateş emojisiyle paylaştı. 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin 'de bir kafe işleten olduğu ortaya çıktı.

Güzel oyuncu Merve Boluğur imaj tazeledi! Saçlarını kısacık kesti sosyal medya yıkıldı!

İHANET İDDİASI
'ın uzun süredir beraber olduğu sevgilisini, ile aldattığı iddia edildi.

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