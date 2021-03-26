Güzel oyuncu Merve Boluğur imaj tazeledi! Saçlarını kısacık kesti sosyal medya yıkıldı!

Oyunculuktan sonra YouTube kanalı açan Merve Boluğur, bu kez de şarkıcılığa adım atacağını söyleyerek bombayı patlatmıştı. Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra Burak Dayı ile sevgili olan oyuncunun ilişkisi kısa sürmüştü. Yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin Şişli'de bir kafe işleten Meriç Kırdan olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, imajı tazeledi. Saçlarını kısacık kestiren Merve Boluğur, sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi. Güzel oyuncunun 'Yenilik, kısa saçlar' notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.