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Haberler Galeri Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medya yıkıldı
Giriş Tarihi: 14.04.2021 08:16 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 08:20

Güzel oyuncu ’dan takipçisine olay ! yıkıldı

ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra ile sevgili olan oyuncunun ilişkisi kısa sürmüştü. Yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin Şişli'de bir kafe işleten olduğu ortaya çıkmıştı. , bir takipçisinden gelen "Sen de aynaya bakınca 'of be analar neler doğuruyor?' diyor musun?" sorusunu öyle bir cevap verdi ki yıkıldı. İşte Merve Boluğur'un takipçilerine verdiği olay yanıtlar …

Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medya yıkıldı

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu , üzerinden hayranlarına ulaşıyor. Güzel oyuncu, önceki gün 'da özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medya yıkıldı

"KIRMIZI RUJ İMZAM"
Bir erkeğin en çok tutkusuna dikkat ettiğini belirten 33 yaşındaki oyuncu, sürekli sürdüğü kırmızı rujun ise imzası olduğunu söyledi.

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Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medya yıkıldı

Resim yaparken çok keyif aldığını anlatan Boluğur, "Siyah saçtan sıkılmıyor musun?" sorusu üzerine, "Beyaz sarı istediği geliyor" mesajını yazdı.

Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medya yıkıldı

, "Sen de aynaya bakınca 'of be analar neler doğuruyor?' diyor musun?" şeklindeki gelince ise "Valla yapıyorum" itirafında bulundu.

Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medya yıkıldı

"YOLUMDAN ÇEKİLİN"
Ünlü oyuncu, sokağa çıkma yasağının olduğu gün Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı. Sinirli hali dikkatlerden kaçmayan Boluğur, muhabirlere sert çıkmıştı.

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