Güzel oyuncu Merve Boluğur’dan takipçisine olay yanıt! Sosyal medya yıkıldı

Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra Burak Dayı ile sevgili olan oyuncunun ilişkisi kısa sürmüştü. Yeni sevgilisiyle geçtiğimiz günlerde paylaşım yapan 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin Şişli'de bir kafe işleten Meriç Kırdan olduğu ortaya çıkmıştı. Merve Boluğur, bir takipçisinden gelen "Sen de aynaya bakınca 'of be analar neler doğuruyor?' diyor musun?" sorusunu öyle bir cevap verdi ki sosyal medya yıkıldı. İşte Merve Boluğur'un takipçilerine verdiği olay yanıtlar …