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Haberler Galeri Güzel oyuncu Meryem Uzerli Paris sokaklarında poz verdi! Siyah mini elbisesiyle görenleri büyüledi!
Giriş Tarihi: 02.05.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 13:57

Güzel oyuncu Meryem Uzerli Paris sokaklarında poz verdi! Siyah mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, şimdilerde yaşamını Berlin'de sürdürüyor. Setlerden uzun süredir uzak duran Uzerli, tüm vaktini iki kızıyla geçiriyor. Hayranlarıyla sosyal medyadan iletişimini sürdüren güzel oyuncu, paylaşımlarıyla ise ilgi odağı oluyor. Son olarak kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile Paris'e giden Meryem Uzerli, Paris sokaklarından paylaşımlar yaptı. Güzel oyuncu Meryem Uzerli, siyah mini elbisesiyle beğeni topladı.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli Paris sokaklarında poz verdi! Siyah mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

"Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ve şöhrete kavuşan Meryem Uzerli, son dönemde yüzündeki değişimle dikkat çekiyor.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli Paris sokaklarında poz verdi! Siyah mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

Estetiğin dozunu kaçırdığı konuşulan güzel oyuncu, paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Güzel oyuncu Meryem Uzerli Paris sokaklarında poz verdi! Siyah mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

Uzerli, son olarak kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile birlikte soluğu Paris'te aldı.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli Paris sokaklarında poz verdi! Siyah mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

Tercih ettiği siyah mini dekolteli elbise ile dikkat çeken Meryem Uzerli, Paris sokaklarında objektif karşısına geçti.

Güzel oyuncu Meryem Uzerli Paris sokaklarında poz verdi! Siyah mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

Paris sokaklarında çekilen pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Meryem Uzerli, paylaşımıyla takipçilerinden büyük ilgi gördü.

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