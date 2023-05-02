Güzel oyuncu Meryem Uzerli Paris sokaklarında poz verdi! Siyah mini elbisesiyle görenleri büyüledi!

Giriş Tarihi: 02.05.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 13:57

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, şimdilerde yaşamını Berlin'de sürdürüyor. Setlerden uzun süredir uzak duran Uzerli, tüm vaktini iki kızıyla geçiriyor. Hayranlarıyla sosyal medyadan iletişimini sürdüren güzel oyuncu, paylaşımlarıyla ise ilgi odağı oluyor. Son olarak kızları Lara Jemine ve Lily Koi ile Paris'e giden Meryem Uzerli, Paris sokaklarından paylaşımlar yaptı. Güzel oyuncu Meryem Uzerli, siyah mini elbisesiyle beğeni topladı.