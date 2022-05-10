Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade küvet pozuyla yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağdı: Yine ateş etti!
Giriş Tarihi: 10.05.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 16:27

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade küvet pozuyla yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağdı: Yine ateş etti!

Başrolünü Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ile paylaştığı Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine hayat veren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, bu kez küvet fotoğraflarıyla ortalığı kasıp kavurdu. İşte güzel oyuncunun dikkat çeken o paylaşımı...

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade küvet pozuyla yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağdı: Yine ateş etti!

Kendisi gibi oyuncu Gökhan Alkan'dan Datça'da geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi alan güzel oyuncu, adeta ortalığı yıktı.

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade küvet pozuyla yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağdı: Yine ateş etti!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Cavadzade, olay paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade küvet pozuyla yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağdı: Yine ateş etti!

Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Cavadzade, kıyafetleriyle küvetin içine girerek poz verdi.

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade küvet pozuyla yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağdı: Yine ateş etti!

Cavadzadenin takipçileri, "Kraliçe, yine ateş etti" yorumlarında bulundu.

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade küvet pozuyla yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağdı: Yine ateş etti!

İşte Nesrin Cavadzade'nin olay yaratan o paylaşımı...

SON DAKİKA