Giriş Tarihi: 10.05.2022 16:05
Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
16:27
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade küvet pozuyla yıktı geçti! Sosyal medyada yorum yağdı: Yine ateş etti!
Başrolünü Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ile paylaştığı Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterine hayat veren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Cesur pozlarıyla adından söz ettiren Nesrin Cavadzade, bu kez küvet fotoğraflarıyla ortalığı kasıp kavurdu. İşte güzel oyuncunun dikkat çeken o paylaşımı...