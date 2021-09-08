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Haberler Galeri Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medyayı yaktı geçti! Kırmızı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 08.09.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021 09:57

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medyayı yaktı geçti! Kırmızı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Rol arkadaşlığı aşka dönüşen oyuncular Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan cephesinde sürpriz gelişe yaşanmıştı. Sosyal medyada aşkıyla paylaştığı fotoğraflarda sürekli sevgilisini alnının üstüne etiketleyip 'Alın yazım' mesajı veren Gökhan Alkan, yuva kurmak için harekete geçmişti. Sevgilisi Nesrin Cavadzade'ye romantik bir evlilik teklifinde bulunan Gökhan Alkan 'Evet' yanıtını almıştı. Nesrin Cavadzade, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor. Son olarak kırmızı elbiseli bir fotoğrafını paylaşan Cevadzade'nin kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı.

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medyayı yaktı geçti! Kırmızı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla, hayranlarıyla iletişim kurmaya devam ediyor. Son olarak kırmızı elbiseli bir fotoğrafını paylaşan Cevadzade'nin kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı.

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medyayı yaktı geçti! Kırmızı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Gökhan Alkan ile evlilik yolunda bir ilişki içerisinde olan Nesrin Cavadzade, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

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Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medyayı yaktı geçti! Kırmızı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

Güzel oyuncu, 2,8 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabından kırmızı elbiseli bir fotoğrafını paylaştı.

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medyayı yaktı geçti! Kırmızı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Milliyet'in haberine göre; Siyah kalp emojisiyle paylaştığı fotoğrafla binlerce beğeni ve yorum alan Cavadzade'nin kıyafetinin fiyatı, dudak uçuklattı.

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade sosyal medyayı yaktı geçti! Kırmızı elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

39 yaşındaki ünlü oyuncunun dünyaca ünlü bir markaya ait olan elbisenin satış fiyatı tam olarak 18 bin 399 TL.

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