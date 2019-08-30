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  • Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile benzerliği yok artık dedirtti! Nurgül Yeşilçay ve kardeşi ikiz gibi...

Güzel oyuncu 'ın kardeşi ile benzerliği yok artık dedirtti! Nurgül Yeşilçay ve kardeşi ikiz gibi...

Verdiği kilolar ve genç kızlara taş çıkaran fit vücudu ile gündemden düşmeyen yine şaşırttı. Ciddi bir hayran kitlesi olan güzel gözlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yazın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Sık sık havuz başında fotoğraflar paylaşan Nurgül Yeşilçay'ın zayıfladığı dikkatli gözlerden kaçmadı. 43 yaşındaki Nurgül Yeşilçay düzgün fiziği ile adeta gençlere meydan okuyor. Usta oyuncu Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde çok az kişi tarafından bilinen kardeşi ile birlikte fotoğrafını instagran hikayesinden paylaştı. Hayranlarından 'ikiz misiniz?' soruları yağan fotoğraf oldukça beğenildi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın takipçileri ile paylaştığı kardeşi ile fotoğrafı... Bakalım Nurgül Yeşilçay ve kardeşini siz benzetecek misiniz? Aynı zamanda haberimizde sizin için derlediğimiz galerisini bulabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 07:44 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 07:53
Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile benzerliği yok artık dedirtti! Nurgül Yeşilçay ve kardeşi ikiz gibi...

Verdiği kilolar ve genç kızlara taş çıkaran fit vücudu ile gündemden düşmeyen yine şaşırttı. Ciddi bir hayran kitlesi olan güzel gözlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yazın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Sık sık havuz başında fotoğraflar paylaşan Nurgül Yeşilçay'ın zayıfladığı dikkatli gözlerden kaçmadı. 43 yaşındaki Nurgül Yeşilçay düzgün fiziği ile adeta gençlere meydan okuyor. Usta oyuncu Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde çok az kişi tarafından bilinen kardeşi ile birlikte fotoğrafını instagran hikayesinden paylaştı. Hayranlarından 'ikiz misiniz?' soruları yağan fotoğraf oldukça beğenildi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın takipçileri ile paylaştığı kardeşi ile fotoğrafı... Bakalım Nurgül Yeşilçay ve kardeşini siz benzetecek misiniz? Aynı zamanda haberimizde sizin için derlediğimiz galerisini bulabilirsiniz...

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile benzerliği yok artık dedirtti! Nurgül Yeşilçay ve kardeşi ikiz gibi...

AZRA AKIN

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Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile benzerliği yok artık dedirtti! Nurgül Yeşilçay ve kardeşi ikiz gibi...

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile benzerliği yok artık dedirtti! Nurgül Yeşilçay ve kardeşi ikiz gibi...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile benzerliği yok artık dedirtti! Nurgül Yeşilçay ve kardeşi ikiz gibi...

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile benzerliği yok artık dedirtti! Nurgül Yeşilçay ve kardeşi ikiz gibi...

UMUT AKYÜREK

Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile benzerliği yok artık dedirtti! Nurgül Yeşilçay ve kardeşi ikiz gibi...

UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK

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