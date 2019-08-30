Güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın kardeşi ile benzerliği yok artık dedirtti! Nurgül Yeşilçay ve kardeşi ikiz gibi...

Verdiği kilolar ve genç kızlara taş çıkaran fit vücudu ile gündemden düşmeyen Nurgül Yeşilçay yine şaşırttı. Ciddi bir hayran kitlesi olan güzel gözlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yazın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Sık sık havuz başında fotoğraflar paylaşan Nurgül Yeşilçay'ın zayıfladığı dikkatli gözlerden kaçmadı. 43 yaşındaki Nurgül Yeşilçay düzgün fiziği ile adeta gençlere meydan okuyor. Usta oyuncu Nurgül Yeşilçay geçtiğimiz günlerde çok az kişi tarafından bilinen kardeşi ile birlikte fotoğrafını instagran hikayesinden paylaştı. Hayranlarından 'ikiz misiniz?' soruları yağan fotoğraf oldukça beğenildi. İşte Nurgül Yeşilçay'ın takipçileri ile paylaştığı kardeşi ile fotoğrafı... Bakalım Nurgül Yeşilçay ve kardeşini siz benzetecek misiniz? Aynı zamanda haberimizde sizin için derlediğimiz ünlülerin az bilinen kardeşleri galerisini bulabilirsiniz...