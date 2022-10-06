Giriş Tarihi: 06.10.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 10:51

Güzel oyuncu Pelin Karahan 37 yaşına girdi! Eşi Bedri Güntay’dan romantik kutlama!

Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, aile saadeti ile de ünlüler dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden. Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu. Özel hayatıyla oldukça merak edilen Pelin Karahan'ı Instagram'da 4.7 milyon kişi takip ediyor. Paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Pelin Karahan 37 yaşına girdi. Eşi Bedri Güntay, güzel oyuncunun yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.