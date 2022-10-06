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Haberler Galeri Güzel oyuncu Pelin Karahan 37 yaşına girdi! Eşi Bedri Güntay’dan romantik kutlama!
Giriş Tarihi: 06.10.2022 10:45 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 10:51

Güzel oyuncu Pelin Karahan 37 yaşına girdi! Eşi Bedri Güntay’dan romantik kutlama!

Son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşulan Pelin Karahan, aile saadeti ile de ünlüler dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden. Pelin Karahan 2014 yılında Bedri Güntay ile hayatını birleştirmiş, çiftin devam eden mutlu evliliklerinde Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu olmuştu. Özel hayatıyla oldukça merak edilen Pelin Karahan'ı Instagram'da 4.7 milyon kişi takip ediyor. Paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Pelin Karahan 37 yaşına girdi. Eşi Bedri Güntay, güzel oyuncunun yaşını romantik bir paylaşımla kutladı.

Güzel oyuncu Pelin Karahan 37 yaşına girdi! Eşi Bedri Güntay’dan romantik kutlama!

Pelin Karahan, 37 yaşına bastı. Bedri Güntay, eşi Pelin Karahan'ın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Pelin Karahan, 8 yıl önce Adile Sultan Yalısı'nda işadamı Bedri Güntay ile dünyaevine girmişti.

Güzel oyuncu Pelin Karahan 37 yaşına girdi! Eşi Bedri Güntay’dan romantik kutlama!

Ali Demir ve Can Eyüp adında iki erkek çocukları olan çiftin mutlu evliliği sürüyor.

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Güzel oyuncu Pelin Karahan 37 yaşına girdi! Eşi Bedri Güntay’dan romantik kutlama!

Pelin Karahan 37 yaşına girdi. Eşi Bedri Güntay, güzel oyuncunun yaşını romantik bir paylaşımla kutladı. Günatay, paylaşımına 'Benim çiçeğim sen hep gül seni çok seviyorum iyi ki doğmuşsun' notu ekledi.

Güzel oyuncu Pelin Karahan 37 yaşına girdi! Eşi Bedri Güntay’dan romantik kutlama!

O anlar sosyal medyadan paylaştı...

Güzel oyuncu Pelin Karahan 37 yaşına girdi! Eşi Bedri Güntay’dan romantik kutlama!

Başarılı oyuncu Pelin Karahan, geçen haftalarda kardeşiyle birlikte bir AVM'de görüntülenmişti. Gazetecilere poz veren abla-kardeşten Karahan, yeni projesiyle ilgili konuşmuştu.

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