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Haberler Galeri Güzel oyuncu Seda Bakan'dan hamilelik müjdesi! Seda Bakan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti de belli oldu!
Giriş Tarihi: 24.03.2022 16:19 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 16:31

Güzel oyuncu Seda Bakan'dan hamilelik müjdesi! Seda Bakan'ın ikinci bebeğinin cinsiyeti de belli oldu!

Ünlü oyuncu Seda Bakan, Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında da kızı Leyla'yı kucağına alarak anneliği tadan ünlü oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından ikinci kez müjdeyi patlattı. Oyuncu, ikinci kez hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Yeşillikler içinde yeni pozlarıyla hamilelik müjdesini veren Seda Bakan, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. İşte karnı belirginleşen güzel oyuncu Seda Bakan'ın o pozları...

Güzel oyuncu Seda Bakan’dan hamilelik müjdesi! Seda Bakan’ın ikinci bebeğinin cinsiyeti de belli oldu!

7 yıl önce müzisyen Ali Erel ile hayatını birleştiren Seda Bakan, özel hayatından çok kariyeriyle gündeme geliyor.

Güzel oyuncu Seda Bakan’dan hamilelik müjdesi! Seda Bakan’ın ikinci bebeğinin cinsiyeti de belli oldu!

Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan, her paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Güzel oyuncu Seda Bakan’dan hamilelik müjdesi! Seda Bakan’ın ikinci bebeğinin cinsiyeti de belli oldu!

Geçtiğimiz hafta Dubai'de kız arkadaşlarıyla tatil yapan Seda Bakan, son olarak müjdeyi patlattı.

Güzel oyuncu Seda Bakan’dan hamilelik müjdesi! Seda Bakan’ın ikinci bebeğinin cinsiyeti de belli oldu!

Bakan, ikinci kez hamile olduğunu duyurdu.

Güzel oyuncu Seda Bakan’dan hamilelik müjdesi! Seda Bakan’ın ikinci bebeğinin cinsiyeti de belli oldu!

Leyla adında bir kızı olan oyuncu Seda Bakan, belirmeye başlayan karnıyla yeşilliklerde poz verdi.

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