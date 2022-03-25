Oyuncu Seda Bakan’dan hamilelik müjdesi! Seda Bakan’ın ikinci bebeğinin cinsiyeti de belli oldu!

Giriş Tarihi: 25.03.2022 09:44
Güncelleme Tarihi: 25.03.2022
09:44
Ünlü oyuncu Seda Bakan, Ekim 2014 tarihinde müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturmuştu. 2019 yılında da kızı Leyla'yı kucağına alarak anneliği tadan ünlü oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından ikinci kez müjdeyi patlattı. Oyuncu, ikinci kez hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu. Yeşillikler içinde yeni pozlarıyla hamilelik müjdesini veren Seda Bakan, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. İşte karnı belirginleşen güzel oyuncu Seda Bakan'ın o pozları...