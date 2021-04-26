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Haberler Galeri Güzel oyuncu Seda Bakan'ın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Kombiniyle saatlerce poz veren Seda Bakan'ın kemerinin fiyatı bile duyanları şaşırttı!
Giriş Tarihi: 26.04.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 10:38

Güzel oyuncu 'ın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Kombiniyle saatlerce poz veren 'ın kemerinin fiyatı bile duyanları şaşırttı!

Sempatikliğiyle gönüllere taht kuran oyuncu , sosyal medyada adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Müzisyen ile Ekim 2014 tarihinde dünyaevine giren , 2019 yılında ise ilk kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Minik kızıyla paylaştığı pozlarla sosyal medyada ilgi odağı olan Seda Bakan, kiminin 'otantik tulum', kiminin 'kaftan' dediği bu elbise ile 'ın objektifinin karşısına geçti. Saatlerce poz veren Bakan'ın giydiği elbisenin fiyatı ise dudak uçuklattı. Elbisenin yanı sıra Seda Bakan'ın aksesuarlarının fiyatları da duyanları şaşırttı.

Güzel oyuncu Seda Bakan'ın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Kombiniyle saatlerce poz veren Seda Bakan'ın kemerinin fiyatı bile duyanları şaşırttı!

Sempatikliğiyle gönüllere taht kuran oyuncu , sosyal medyada adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor.

Güzel oyuncu Seda Bakan'ın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Kombiniyle saatlerce poz veren Seda Bakan'ın kemerinin fiyatı bile duyanları şaşırttı!

Ünlü oyuncu , müzisyen ile 7 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çift, 2019 yılında ise ilk kızları Leyla'yı kucaklarına almıştı.

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Güzel oyuncu Seda Bakan'ın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Kombiniyle saatlerce poz veren Seda Bakan'ın kemerinin fiyatı bile duyanları şaşırttı!

Minik kızıyla paylaştığı pozlarla sosyal medyada ilgi odağı olan , kiminin 'otantik tulum', kiminin 'kaftan' dediği bu elbise ile 'ın objektifinin karşısına geçti.

Güzel oyuncu Seda Bakan'ın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Kombiniyle saatlerce poz veren Seda Bakan'ın kemerinin fiyatı bile duyanları şaşırttı!

, Raisa ve Vanessa imzalı elbisesiyle göz doldurdu. Bakan'ın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı.

Güzel oyuncu Seda Bakan'ın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Kombiniyle saatlerce poz veren Seda Bakan'ın kemerinin fiyatı bile duyanları şaşırttı!

Güzel oyuncu saatlerce poz verdi. Oyuncunun giydiği elbise modacı kardeşler; Raisa ve Vanessa Sason imzalı.

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