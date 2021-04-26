HaberlerGaleriGüzel oyuncu Seda Bakan'ın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Kombiniyle saatlerce poz veren Seda Bakan'ın kemerinin fiyatı bile duyanları şaşırttı!
Giriş Tarihi: 26.04.2021 10:32Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 10:38
Güzel oyuncu Seda Bakan'ın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı! Kombiniyle saatlerce poz veren Seda Bakan'ın kemerinin fiyatı bile duyanları şaşırttı!
Sempatikliğiyle gönüllere taht kuran oyuncu Seda Bakan, sosyal medyada adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Müzisyen Ali Erel ile Ekim 2014 tarihinde dünyaevine giren Seda Bakan, 2019 yılında ise ilk kızı Leyla'yı kucağına almıştı. Minik kızıyla paylaştığı pozlarla sosyal medyada ilgi odağı olan Seda Bakan, kiminin 'otantik tulum', kiminin 'kaftan' dediği bu elbise ile Mehmet Arslan'ın objektifinin karşısına geçti. Saatlerce poz veren Bakan'ın giydiği elbisenin fiyatı ise dudak uçuklattı. Elbisenin yanı sıra Seda Bakan'ın aksesuarlarının fiyatları da duyanları şaşırttı.