Güzel oyuncu Seren Fosforoğlu 26 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

İbrahim Öztürk'le olan altı yıllık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran Seren Fosforoğlu 42'nci yaş gününü kutladı. Mide küçültme ameliyatı olan güzel oyuncu Seren Fosforoğlu bir yılda tam 26 kilo verdi. Instagram'dan paylaşım yapan oyuncu hayranlarına böyle seslendi: 'İnsana enerji veren sevgi. Uzun zamandır sevildiğimi ve değerli olduğumu unutmuşum. Doğum günümde bana harika bir gece yaşatan bana kendimi değerli hissettiren aileme ve dostlarıma çok teşekkür ederim. Gelen mesajların hepsine dönmem çok zor. Buradan beni kutlayan, seven herkese teşekkür ediyorum. Bu enerjiyle yeni yaşımı çok güzel yaşayacağım'