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  • Güzel oyuncu Seren Fosforoğlu 26 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

Güzel oyuncu 26 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

'le olan altı yıllık evliliğini geçtiğimiz ay sonlandıran 42'nci yaş gününü kutladı. Mide küçültme ameliyatı olan güzel oyuncu Seren Fosforoğlu bir yılda tam 26 kilo verdi. 'dan paylaşım yapan oyuncu hayranlarına böyle seslendi: 'İnsana enerji veren sevgi. Uzun zamandır sevildiğimi ve değerli olduğumu unutmuşum. Doğum günümde bana harika bir gece yaşatan bana kendimi değerli hissettiren aileme ve dostlarıma çok teşekkür ederim. Gelen mesajların hepsine dönmem çok zor. Buradan beni kutlayan, seven herkese teşekkür ediyorum. Bu enerjiyle yeni yaşımı çok güzel yaşayacağım'

Giriş Tarihi: 10.01.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 11:07
Güzel oyuncu Seren Fosforoğlu 26 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

Ünlü isimlerin zayıflamak için seçtiği yöntemlerden bazıları uygulanabilir olsa da bazıları oldukça zorlayıcı özellikler taşıyor. İşte Aşkın Nur Yengi'den Emel Müftüoğlu'na, Cengiz Kurtoğlu'ndan Ümit Erdim'e, zayıflayıp, formda kalmayı başaran ünlüler…

Güzel oyuncu Seren Fosforoğlu 26 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

Yeşim Ceren Bozoğlu

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Güzel oyuncu Seren Fosforoğlu 26 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

Yeşim Ceren Bozoğlu (20 kilo verdi)

Güzel oyuncu Seren Fosforoğlu 26 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

Cengiz Kurtoğlu

Güzel oyuncu Seren Fosforoğlu 26 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

Cengiz Kurtoğlu (41 kilo verdi)

Güzel oyuncu Seren Fosforoğlu 26 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

Pelin Öztekin

Güzel oyuncu Seren Fosforoğlu 26 kilo verdi! Zayıflayan ve kilo alan ünlüler!

Pelin Öztekin (90 kilo verdi)

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