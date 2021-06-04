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Haberler Galeri Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya cesur pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı! ‘Yılan kraliçesi olmaya hazır’
Giriş Tarihi: 04.06.2021 06:07 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 06:10

Güzel oyuncu pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı! ‘ kraliçesi olmaya hazır’

Güzel oyuncu , yine bir ilke imza attı. Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir takı markasının Türkiye'deki ilk marka elçisi oldu. Serenay Sarıkaya ardı ardına paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı. Hem iş hem aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncuya takipçilerinden ve yağdı. dekolteli pozları da yayınlayan oyuncunun, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Son dönemde adı 'la anılan Sarıkaya, aşk iddialarını yalanlamıştı. '' projesinden ayrılan oyuncu, önümüzdeki günlerde '' dizisi ile setlere dönmeye hazırlanıyor. Serenay Sarıkaya, pozlarının altına ' kraliçesi olmaya hazır' notu da düşmeyi ihmal etmedi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya cesur pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı! ‘Yılan kraliçesi olmaya hazır’

, bir takı markasının elçisi oldu. Oyuncu, Milano'ya uçtu ve bu davetin ilk etkinliği olan, Milano'nun meşhur La Scala'sında seçkin davetlilerle birlikte büyüleyici bir müzik ziyafetinin tadını çıkardı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya cesur pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı! ‘Yılan kraliçesi olmaya hazır’

Snobmagazin'in haberine göre; , yine bir ilke imza attı. Oyuncu, dünyaca ünlü bir takı markasının Türkiye'deki ilk marka elçisi oldu.

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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya cesur pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı! ‘Yılan kraliçesi olmaya hazır’

Markanın takısını takan Sarıkaya, dokuz kareyi 'dan yayınladı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya cesur pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı! ‘Yılan kraliçesi olmaya hazır’

kolsesiyle dikkat çeken oyuncuya, binlerce geldi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya cesur pozlarıyla sosyal medyayı çalkaladı! ‘Yılan kraliçesi olmaya hazır’

dekolteli pozları da yayınlayan oyuncunun, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Son dönemde adı 'la anılan Sarıkaya, aşk iddialarını yalanlamıştı.

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