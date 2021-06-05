Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya cesur pozlarıyla sosyal medyayı resmen çalkaladı! ‘Yılan kraliçesi olmaya hazır’

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yine bir ilke imza attı. Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir takı markasının Türkiye'deki ilk marka elçisi oldu. Serenay Sarıkaya ardı ardına paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı salladı. Hem iş hem aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Bacak dekolteli pozları da yayınlayan oyuncunun, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Son dönemde adı Haldun Demirhisar'la anılan Sarıkaya, aşk iddialarını yalanlamıştı. 'Bergen' projesinden ayrılan oyuncu, önümüzdeki günlerde 'Şahmaran' dizisi ile setlere dönmeye hazırlanıyor. Serenay Sarıkaya, cesur pozlarının altına 'Yılan kraliçesi olmaya hazır' notu da düşmeyi ihmal etmedi.