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Haberler Galeri Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? Aşk iddialarına yanıt gecikmedi
Giriş Tarihi: 12.04.2021 05:55 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 07:29

Güzel oyuncu ile mı yaşıyor? Aşk iddialarına yanıt gecikmedi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ama magazin gündeminden hiç düşmemeyi başaran güzel oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. ile olan ayrılığı magazin gündeminde çok konuşulan Serenay Sarıkaya'nın ile yaşadığı iddia edildi. Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın 'nda teknede birlikte görüntülendi. Haklarında çıkan aşk dedikodularına Serenay Sarıkaya'dan yanıt gecikmedi. İşte ünlü oyuncudan gelen Haldun Demirhisar açıklaması …

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? Aşk iddialarına yanıt gecikmedi

'nın iş insanı ile yaşadığı iddialarının ardından ünlü oyuncudan yanıt geldi: Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? Aşk iddialarına yanıt gecikmedi

'nın, iş insanı ile yaşadığı iddia edildi.

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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? Aşk iddialarına yanıt gecikmedi

İkilinin, 'nda teknede birlikte görülmesi üzerine haklarında çıkan dedikodularına oyuncudan yanıt gecikmedi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? Aşk iddialarına yanıt gecikmedi

Güzel oyuncu, Instagram üzerinden yaptı:

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? Aşk iddialarına yanıt gecikmedi

"Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan haberi asılsızdır.

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