Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar aşk mı yaşıyor? Aşk iddialarına yanıt gecikmedi

Uzun süredir ekranlardan uzak olan ama magazin gündeminden hiç düşmemeyi başaran güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Serenay Sarıkaya'nın son paylaşımı sosyal medyada trend oldu. Cem Yılmaz ile olan ayrılığı magazin gündeminde çok konuşulan Serenay Sarıkaya'nın Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edildi. Serenay Sarıkaya ile Haldun Demirhisar'ın Göcek Bedri Rahmi Koyu'nda teknede birlikte görüntülendi. Haklarında çıkan aşk dedikodularına Serenay Sarıkaya'dan yanıt gecikmedi. İşte ünlü oyuncudan gelen Haldun Demirhisar açıklaması …