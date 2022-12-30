Giriş Tarihi: 30.12.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 14:24

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya köşeyi döndü! Piyango son ayda vurdu!

2021'i sadece reklamlardan 12,5 milyon TL kazanarak kapatan Serenay Sarıkaya, 2022'de de köşeyi döndü. Güzel oyuncu, geçtiğimiz ay bir banka reklamı için 10 milyon TL'yi cebe koyup bu yılki kazancını 20 milyon TL'ye çıkardı. Ekranların aranan yüzlerinden olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın dizi ve projeler için aldığı ücretin 2023 yılında daha da artacağı ve bu konuda çok seçici olacağı söyleniyor.30 yaşındaki güzel oyuncu, reklam ve dizilerin yanı sıra bir de müzikalde oynuyor. İşte tüm detaylar...