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Haberler Galeri Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya köşeyi döndü! Piyango son ayda vurdu!
Giriş Tarihi: 30.12.2022 14:23 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 14:24

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya köşeyi döndü! Piyango son ayda vurdu!

2021'i sadece reklamlardan 12,5 milyon TL kazanarak kapatan Serenay Sarıkaya, 2022'de de köşeyi döndü. Güzel oyuncu, geçtiğimiz ay bir banka reklamı için 10 milyon TL'yi cebe koyup bu yılki kazancını 20 milyon TL'ye çıkardı. Ekranların aranan yüzlerinden olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın dizi ve projeler için aldığı ücretin 2023 yılında daha da artacağı ve bu konuda çok seçici olacağı söyleniyor.30 yaşındaki güzel oyuncu, reklam ve dizilerin yanı sıra bir de müzikalde oynuyor. İşte tüm detaylar...

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya köşeyi döndü! Piyango son ayda vurdu!

Son dönemin popüler isimlerinden Serenay Sarıkaya, şöhretini paraya çevirmeye başaran isimlerden.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya köşeyi döndü! Piyango son ayda vurdu!

Takvim'in haberine göre; Rol aldığı dizi projelerinden aldığı ücreti bölüm başı 1 milyon TL'ye çıkaran güzel oyuncu, reklam anlaşmaları sayesinde de servetine servet katıyor.

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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya köşeyi döndü! Piyango son ayda vurdu!

2021 yılında sadece reklam anlaşmalarından toplamda 12,5 milyon TL kazanan Serenay Sarıkaya'nın servetinin de 6 milyon doları bulduğu tahmin ediliyor.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya köşeyi döndü! Piyango son ayda vurdu!

PİYANGO SON AYDA VURDU!

2022 yılında da yıldızı parlayan ünlü oyuncu, seneye veda etmek üzereyken yine köşeyi döndü!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya köşeyi döndü! Piyango son ayda vurdu!

2021'de 7 milyon TL'ye anlaştığı bir bankayla yeniden el sıkışan Serenay Sarıkaya, bu kez 10 milyon TL'ye 'evet' dedi.

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