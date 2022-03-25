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Haberler Galeri Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan itiraf!
Giriş Tarihi: 25.03.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 14:06

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan itiraf!

8 aydır birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen, ilk kez beraber görüntülenmişti. Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali gösterisinin ardından soluğu sevgilisi Umut Evirgen'in Emirgan'da işlettiği mekanda almıştı. Keyifli halleri dikkatlerden kaçmayan Sarıkaya, evine gitmeden önce Evirgen'le sarılıp öpüştü. Aylardır Umut Evirgen'le sadece arkadaş olduklarını söyleyen Serenay Sarıkaya'nın anlamsız kaçışı da böylece sonlanmış oldu. Son olarak Şahmeran dizisi çekimlerini tamamlayan Serenay Sarıkaya, Etiler'de görüntülendi. Keyifli halleri ile dikkat çeken Sarıkaya, gazeteciler ile sohbet etti. Güzel oyuncu, tatil planı ve yeni projeleriyle ilgili konuştu. Ayrıca bir de itirafta bulundu.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’dan itiraf!

Başarılı oyunculuk performansı ile herkesi kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’dan itiraf!

Spor şık tarzı ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya, "Neredeyse her gün karşılaşıyoruz, ne konuşacağız?" diyerek muhabirlere takıldı.

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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’dan itiraf!

Sarıkaya, sözlerini "Çok şükür, her şey yolunda. Koşturuyorum, çalışıyorum" şeklinde sürdür. Alice Müzikali ile sahnelere dönen güzel oyuncu, "O kadar çok özlemişiz ki, varımızı yoğumuzu veriyoruz" şeklinde konuştu.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’dan itiraf!

Sarıkaya, "Sahnede seyirciyle yüz yüze olmak sizi nasıl etkiliyor?" sorusuna "Tabii ki böylesi daha zor, TV'den filmden. O anda bire bir reaksiyonu almak seyirciden etkileyici, gaza getirici bir şey. Diziye göre daha farklı bir hissiyat. Başka bir disiplin istiyor" yanıtını verdi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’dan itiraf!

Tatil planı olmadığını söyleyen ünlü oyuncu, "Hiç belli değil daha. Bir şeyler olabilecek gibi ama hiç netleşen bir şey yok."

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