Giriş Tarihi: 25.03.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 14:06

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan itiraf!

8 aydır birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen, ilk kez beraber görüntülenmişti. Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali gösterisinin ardından soluğu sevgilisi Umut Evirgen'in Emirgan'da işlettiği mekanda almıştı. Keyifli halleri dikkatlerden kaçmayan Sarıkaya, evine gitmeden önce Evirgen'le sarılıp öpüştü. Aylardır Umut Evirgen'le sadece arkadaş olduklarını söyleyen Serenay Sarıkaya'nın anlamsız kaçışı da böylece sonlanmış oldu. Son olarak Şahmeran dizisi çekimlerini tamamlayan Serenay Sarıkaya, Etiler'de görüntülendi. Keyifli halleri ile dikkat çeken Sarıkaya, gazeteciler ile sohbet etti. Güzel oyuncu, tatil planı ve yeni projeleriyle ilgili konuştu. Ayrıca bir de itirafta bulundu.