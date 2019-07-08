Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisine dahil olacağı iddia edilmişti... Sinem Kobal'ın makyajsız hali şoke etti!

Geçtiğimiz yıllarda kendi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlenen Sinem Kobal sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla oldukça merak edilen ve sevilen bir isim. Paylaşımları beğeni yağmuruna tutulan Sinem Kobal bu sıralar adı Çukur dizi ile birlikte anılıyor. Yeni sezonda Çukur dizisinde yer alacağı konuşulan Sinem Kobal'ın henüz bu konu hakkında bir açıklama ya da yalanlama yapmaması iddiaların doğruluğunu güçlendiriyor. 31 yaşındaki güzel oyuncu Sinem Kobal doğal güzelliği ile iddialı ünlülerden. Her fırsatta sıfır makyaj hali ile görüntü veren Sinem Kobal makyajsız hali ile de çok beğeniliyor. İşte Sinem Kobal'ın makyajsız hali ve diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...