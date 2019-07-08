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  • Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisine dahil olacağı iddia edilmişti... Sinem Kobal'ın makyajsız hali şoke etti!

Güzel oyuncu 'ın dizisine dahil olacağı iddia edilmişti... Sinem Kobal'ın şoke etti!

Güzel oyuncu bir süredir ekranlardan uzak. ile evliliğinin ardından iş konusunda çok seçici davranan Sinem Kobal'ın Mayıs ayında görkemli bir sezon finali yapan dizisinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna dahil olacağı konuşuluyor. Sinem Kobal'ın Çukur dizisinde oynamak için anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. 31 yaşındaki Sinem Kobal'ın bölüm başı 50 bin TL alacağı iddia edilirken, bu iddialarla ilgili henüz bir yalanlama gelmedi. Çok küçük yaşta oyunculuğa başlayan Sinem Kobal başarısı ile bir çok dizi ve filmde başrol olarak yer aldı. Doğal güzelliğine güvenen Sinem Kobal sık sık ile kameralar karşısına geçiyor. İşte sevilen oyuncu Sinem Kobal'ın sosyal medyada beğenilen ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin makyajsız halleri...

Giriş Tarihi: 08.07.2019 07:01 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019 13:51
Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisine dahil olacağı iddia edilmişti... Sinem Kobal'ın makyajsız hali şoke etti!

Geçtiğimiz yıllarda kendi gibi oyuncu ile evlenen sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla oldukça merak edilen ve sevilen bir isim. Paylaşımları beğeni yağmuruna tutulan Sinem Kobal bu sıralar adı dizi ile birlikte anılıyor. Yeni sezonda Çukur dizisinde yer alacağı konuşulan Sinem Kobal'ın henüz bu konu hakkında bir açıklama ya da yalanlama yapmaması iddiaların doğruluğunu güçlendiriyor. 31 yaşındaki güzel oyuncu Sinem Kobal doğal güzelliği ile iddialı ünlülerden. Her fırsatta sıfır makyaj hali ile görüntü veren Sinem Kobal ile de çok beğeniliyor. İşte Sinem Kobal'ın makyajsız hali ve diğer ünlü isimlerin ...

Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisine dahil olacağı iddia edilmişti... Sinem Kobal'ın makyajsız hali şoke etti!

HANDE ERÇEL

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Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisine dahil olacağı iddia edilmişti... Sinem Kobal'ın makyajsız hali şoke etti!

HANDE ERÇEL

Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisine dahil olacağı iddia edilmişti... Sinem Kobal'ın makyajsız hali şoke etti!

HADİSE

Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisine dahil olacağı iddia edilmişti... Sinem Kobal'ın makyajsız hali şoke etti!

HADİSE

Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisine dahil olacağı iddia edilmişti... Sinem Kobal'ın makyajsız hali şoke etti!

CEYDA ATEŞ

Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın Çukur dizisine dahil olacağı iddia edilmişti... Sinem Kobal'ın makyajsız hali şoke etti!

CEYDA ATEŞ

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