Güzel oyuncu Şükran Ovalı lüks evinin bahçesinden paylaştığı kareler ile yeni yaşını kutladı! Gören hayran kaldı...

"Canım sevgilim, 2 Ocak 2017'de iyi ki 'Evet' dedik. İyi ki kızımın babası, gönlümün efendisisin. Bir ömre sığsın aşkımız. Sağlıkla, aşkla, huzurla geçsin zamanımız. Seni çok seviyorum!"