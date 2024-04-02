Giriş Tarihi: 02.04.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
10:58
Güzel oyuncu Şükran Ovalı lüks evinin bahçesinden paylaştığı kareler ile yeni yaşını kutladı! Gören hayran kaldı...
Son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren güzel oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve minik kızları Mihran Ela ile yaşadıkları lüks evinin bahçesinden paylaştığı kareler ile yeni yaşını kutladı. 39 yaşına basan Şükran Ovalı'nın mutlu aile pozlarının yanı sıra lüks villası da sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. İşte Caner Erkin'in eşi güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın doğum günü pozları...