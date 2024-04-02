Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzel oyuncu Şükran Ovalı lüks evinin bahçesinden paylaştığı kareler ile yeni yaşını kutladı! Gören hayran kaldı...
Giriş Tarihi: 02.04.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 10:58

Güzel oyuncu Şükran Ovalı lüks evinin bahçesinden paylaştığı kareler ile yeni yaşını kutladı! Gören hayran kaldı...

Son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren güzel oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve minik kızları Mihran Ela ile yaşadıkları lüks evinin bahçesinden paylaştığı kareler ile yeni yaşını kutladı. 39 yaşına basan Şükran Ovalı'nın mutlu aile pozlarının yanı sıra lüks villası da sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı. İşte Caner Erkin'in eşi güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın doğum günü pozları...

Güzel oyuncu Şükran Ovalı lüks evinin bahçesinden paylaştığı kareler ile yeni yaşını kutladı! Gören hayran kaldı...

Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında hayatını birleştiren Şükran Ovalı, geçtiğimiz aylarda 7. evlilik yıl dönümlerini romantik bir mesajla kutlamıştı.

Güzel oyuncu Şükran Ovalı lüks evinin bahçesinden paylaştığı kareler ile yeni yaşını kutladı! Gören hayran kaldı...

Roma'daki düğünlerinden görüntüler paylaşan Ovalı, mutluluğu eşinde bulduğunu söyleyip şu notu eklemişti:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzel oyuncu Şükran Ovalı lüks evinin bahçesinden paylaştığı kareler ile yeni yaşını kutladı! Gören hayran kaldı...

"Canım sevgilim, 2 Ocak 2017'de iyi ki 'Evet' dedik. İyi ki kızımın babası, gönlümün efendisisin. Bir ömre sığsın aşkımız. Sağlıkla, aşkla, huzurla geçsin zamanımız. Seni çok seviyorum!"

Güzel oyuncu Şükran Ovalı lüks evinin bahçesinden paylaştığı kareler ile yeni yaşını kutladı! Gören hayran kaldı...

Son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren güzel oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve minik kızları Mihran Ela ile yaşadıkları lüks evinin bahçesinden paylaştığı kareler ile yeni yaşını kutladı.

Güzel oyuncu Şükran Ovalı lüks evinin bahçesinden paylaştığı kareler ile yeni yaşını kutladı! Gören hayran kaldı...

39 yaşına basan Şükran Ovalı'nın mutlu aile pozlarının yanı sıra lüks villası da sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başardı.

SON DAKİKA