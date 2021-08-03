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Giriş Tarihi: 03.08.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 10:54

Güzel şarkıcı Ebru Polat'ın Bodrum'da kaldığı süper lüks villanın kirası dudak uçuklattı! Duyanlar şoke oldu!

Yaptığı iddialı paylaşımlar ve girdiği polemiklerle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, bu kez de lüks villasıyla magazin gündemine damga vurdu. Güzel şarkıcı Ebru Polat, Bodrum'dan yazlık kiraladı. Polat'ın yazlığının kirası ortaya çıktı. Duyanları hayrete düşürdü. Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Ebru Polat, son dönemde kendi markasının çıkaran ünlüler arasında yerini aldı. Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ebru Polat, "İstanbul'da ev almayı seviyorum burada ise kiralamayı. Yazlığa gidip o kadar yatırım yapmam" dedi. İşte Ebru Polat'ın süper lüks dudak uçuklatan villasının kirası…

Güzel şarkıcı Ebru Polat'ın Bodrum'da kaldığı süper lüks villanın kirası dudak uçuklattı! Duyanlar şoke oldu!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, Bodrum'dan yazlık kiraladı. Polat'ın yazlığının kirası ortaya çıktı. Duyanları hayrete düşürdü.

Güzel şarkıcı Ebru Polat'ın Bodrum'da kaldığı süper lüks villanın kirası dudak uçuklattı! Duyanlar şoke oldu!

Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Ebru Polat, son dönemde kendi markasının çıkaran ünlüler arasında yerini aldı. Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Güzel şarkıcı Ebru Polat'ın Bodrum'da kaldığı süper lüks villanın kirası dudak uçuklattı! Duyanlar şoke oldu!

Ebru Polat yaz için Bodrum'u tercih etti. Bodrum'dan ev kiralayan Polat'ın ödediği ücret olay oldu. Yalıkavak'ta lüks bir villa tercih eden Polat aylık 100 bin lira kira ödüyor.

Güzel şarkıcı Ebru Polat'ın Bodrum'da kaldığı süper lüks villanın kirası dudak uçuklattı! Duyanlar şoke oldu!

Magazin D'nin haberine göre; Ebru Polat, "İstanbul'da ev almayı seviyorum burada ise kiralamayı. Yazlığa gidip o kadar yatırım yapmam" dedi.

Güzel şarkıcı Ebru Polat'ın Bodrum'da kaldığı süper lüks villanın kirası dudak uçuklattı! Duyanlar şoke oldu!

Ebru Polat açıklamasının devamında "Bodrum'a artık yatırım yapacağım fark ettim ki buraya yatırım yapmak daha karlıymış" demesi de dikkat çekti.

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