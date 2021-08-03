Güzel şarkıcı Ebru Polat'ın Bodrum'da kaldığı süper lüks villanın kirası dudak uçuklattı! Duyanlar şoke oldu!

Yaptığı iddialı paylaşımlar ve girdiği polemiklerle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Ebru Polat, bu kez de lüks villasıyla magazin gündemine damga vurdu. Güzel şarkıcı Ebru Polat, Bodrum'dan yazlık kiraladı. Polat'ın yazlığının kirası ortaya çıktı. Duyanları hayrete düşürdü. Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Ebru Polat, son dönemde kendi markasının çıkaran ünlüler arasında yerini aldı. Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ebru Polat, "İstanbul'da ev almayı seviyorum burada ise kiralamayı. Yazlığa gidip o kadar yatırım yapmam" dedi. İşte Ebru Polat'ın süper lüks dudak uçuklatan villasının kirası…