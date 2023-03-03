Güzeller güzeli oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi çıktı! İlk defa duyanların ağzı açık kaldı!

Meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile aşkı dolu dizgin devam eden, başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş! İsmail Hacıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İsmail Hacıoğlu'nu markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu. Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi...