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Haberler Galeri Güzeller güzeli oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi çıktı! İlk defa duyanların ağzı açık kaldı!
Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:27 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:28

Güzeller güzeli oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi çıktı! İlk defa duyanların ağzı açık kaldı!

Meslektaşı Aslıhan Gürbüz ile aşkı dolu dizgin devam eden, başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş! İsmail Hacıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İsmail Hacıoğlu'nu markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu. Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi...

Güzeller güzeli oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi çıktı! İlk defa duyanların ağzı açık kaldı!

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Meğer İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncuymuş!

Güzeller güzeli oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi çıktı! İlk defa duyanların ağzı açık kaldı!

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Aslıhan Gürbüz ile büyük aşk İsmail Hacıoğlu sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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Güzeller güzeli oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi çıktı! İlk defa duyanların ağzı açık kaldı!

İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatını markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu.

Güzeller güzeli oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi çıktı! İlk defa duyanların ağzı açık kaldı!

Güzelliğiyle büyüleyen İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi...

Güzeller güzeli oyuncu İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşi çıktı! İlk defa duyanların ağzı açık kaldı!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu.

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