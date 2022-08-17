Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Güzelliği genetikmiş! Demet Özdemir annesini paylaştı herkes hayran kaldı!
Giriş Tarihi: 17.08.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 15:37

Güzelliği genetikmiş! Demet Özdemir annesini paylaştı herkes hayran kaldı!

Şu sıralar evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir gelin olmak için gün sayıyor. Oğuzhan Koç ile hayatını birleştirme kararı alan Demet Özdemir nişan töreninde güzelliğiyle herkesi büyülemişti. Son dönemin yıldız oyuncularından Demet Özdemir'in güzelliği genetikmiş. Bugün annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik kare ile kutlayan Demet Özdemir ilgi odağı oldu. Çocukluk hali ile kendine hayran bırakan Demet Özdemir'in annesinin güzelliği de dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in annesi Ayşen Yener...

Güzelliği genetikmiş! Demet Özdemir annesini paylaştı herkes hayran kaldı!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, aşk yaşadığı şarkıcı Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Güzelliği genetikmiş! Demet Özdemir annesini paylaştı herkes hayran kaldı!

Şu sıralar evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir gelin olmak için gün sayıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güzelliği genetikmiş! Demet Özdemir annesini paylaştı herkes hayran kaldı!

Oğuzhan Koç ile hayatını birleştirme kararı alan Demet Özdemir nişan töreninde güzelliğiyle herkesi büyülemişti.

Güzelliği genetikmiş! Demet Özdemir annesini paylaştı herkes hayran kaldı!

Son dönemin yıldız oyuncularından Demet Özdemir'in güzelliği genetikmiş.

Güzelliği genetikmiş! Demet Özdemir annesini paylaştı herkes hayran kaldı!

Bugün annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik kare ile kutlayan Demet Özdemir ilgi odağı oldu.

SON DAKİKA