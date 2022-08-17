Giriş Tarihi: 17.08.2022 15:34
Güncelleme Tarihi: 17.08.2022
15:37
Güzelliği genetikmiş! Demet Özdemir annesini paylaştı herkes hayran kaldı!
Şu sıralar evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir gelin olmak için gün sayıyor. Oğuzhan Koç ile hayatını birleştirme kararı alan Demet Özdemir nişan töreninde güzelliğiyle herkesi büyülemişti. Son dönemin yıldız oyuncularından Demet Özdemir'in güzelliği genetikmiş. Bugün annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik kare ile kutlayan Demet Özdemir ilgi odağı oldu. Çocukluk hali ile kendine hayran bırakan Demet Özdemir'in annesinin güzelliği de dikkat çekti. İşte Demet Özdemir'in annesi Ayşen Yener...