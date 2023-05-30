Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 10:35

Güzellik tabusunu yerle bir etmişti! Gucci modeli Öykü Baştaş evlendi! Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü

Son dönemde dünyaca ünlü markaların gözde modelleri arasında yer alan Öykü Baştaş, güzellik tabularını yerle bir etmişti. Gucci için yürüyen ilk Türk model olarak adından söz ettiren Öykü Baştaş, alışılmadık görünüşüyle tartışmalara sebep olmuştu. Son olarak dünyaca ünlü modelden güzel haber geldi. Baştaş, bir süredir aşk yaşadığı tasarımcı sevgilisi Furkan Temir ile evlendi. Öykü Baştaş'ın gelinlik seçimi ise sosyal medyanın diline düştü! İşte Öykü Baştaş ile Furkan Temir'in sosyal medyayı sallayan gelinlik ve damatlığı...