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Haberler Galeri Güzellik tabusunu yerle bir etmişti! Gucci modeli Öykü Baştaş evlendi! Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü
Giriş Tarihi: 30.05.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 10:35

Güzellik tabusunu yerle bir etmişti! Gucci modeli Öykü Baştaş evlendi! Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü

Son dönemde dünyaca ünlü markaların gözde modelleri arasında yer alan Öykü Baştaş, güzellik tabularını yerle bir etmişti. Gucci için yürüyen ilk Türk model olarak adından söz ettiren Öykü Baştaş, alışılmadık görünüşüyle tartışmalara sebep olmuştu. Son olarak dünyaca ünlü modelden güzel haber geldi. Baştaş, bir süredir aşk yaşadığı tasarımcı sevgilisi Furkan Temir ile evlendi. Öykü Baştaş'ın gelinlik seçimi ise sosyal medyanın diline düştü! İşte Öykü Baştaş ile Furkan Temir'in sosyal medyayı sallayan gelinlik ve damatlığı...

Güzellik tabusunu yerle bir etmişti! Gucci modeli Öykü Baştaş evlendi! Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü

Amerika'da yer alan bir ajans aracılığı ile modelliğe adım atan Öykü Baştaş, güzellik tabusunu yerle bir etmişti. Gucci için yürüyen ilk Türk model olarak adından söz ettiren Baştaş, başarısıyla konuşulmaya devam ediyor.

Güzellik tabusunu yerle bir etmişti! Gucci modeli Öykü Baştaş evlendi! Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü

Son olarak özel hayatıyla gündeme gelen Baştaş, bir süredir aşk yaşadığı Furkan Temir ile dünyaevine girdi.

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Güzellik tabusunu yerle bir etmişti! Gucci modeli Öykü Baştaş evlendi! Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü

19 yaşındayken dünyanın önde gelen markalarıyla çalışmaya başlayan model Öykü Baştaş, tasarımcı sevgilisiyle İstanbul'da düzenlenen sade bir törenle hayatını birleştirdi.

Güzellik tabusunu yerle bir etmişti! Gucci modeli Öykü Baştaş evlendi! Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü

Genç model ile tasarımcı sevgilisini mutlu gününde yakın dostları yalnız bırakmadı.

Güzellik tabusunu yerle bir etmişti! Gucci modeli Öykü Baştaş evlendi! Gelinlik seçimi sosyal medyanın diline düştü

Mutlu gününden karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Baştaş'ın siyah dantel detaylı gelinliği ise dikkat çekti.

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