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Giriş Tarihi: 03.04.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 15:30

Güzide ve Oylum, Mualla’ya karşı tetikte!

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

Güzide ve Oylum, Mualla’ya karşı tetikte!

64.Bölüm Özeti:

Büyük sırlar ortaya çıkınca Kahraman, Oylum'la ilişkilerini onarmaya başlar. Kahraman'ın doğru bildiği yanlışları düzelten ise Sezai olacaktır.

Güzide ve Oylum, Mualla’ya karşı tetikte!

Kendi hayatını onarmakta başarısız olan Sezai, Güzide'yle yaşadığı yüzleşmelerden kalbi kırık ayrılır.

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Güzide ve Oylum, Mualla’ya karşı tetikte!

İpek'in ne kadar tehlikeli bir insan olduğu bir kez daha görülür. Bu sefer yalanlarına inanmayan Oltan'la sarsıcı bir yüzleşme yaşarlar. Ancak İpek'in suçlarını ispat edebilecek kişi Oltan değil, beklenmedik bir tanıdık olacaktır.

Güzide ve Oylum, Mualla’ya karşı tetikte!

Yeşim iş hayatında tatsız deneyimler yaşamaya devam eder. Ümit, ona karşı ufak bir umut beslemeye başlarken Yeşim'in ilgisi beklenmedik bir yere kayacaktır.

Güzide ve Oylum, Mualla’ya karşı tetikte!

Mualla'nın, Can'ı kaçırma tehlikesi Güzideleri sürekli tetikte olmaya zorlar. Oylum'un Mualla'ya karşı büyük hamlesi, ilişkilerinde dengeleri değiştirecektir…

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