Güzide ve Oylum, Mualla’ya karşı tetikte!

İpek'in ne kadar tehlikeli bir insan olduğu bir kez daha görülür. Bu sefer yalanlarına inanmayan Oltan'la sarsıcı bir yüzleşme yaşarlar. Ancak İpek'in suçlarını ispat edebilecek kişi Oltan değil, beklenmedik bir tanıdık olacaktır.