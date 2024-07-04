Giriş Tarihi: 04.07.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
07:37
Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i şimdi tahta sandalye satıyor! Yeşilçam oyuncusunun son hali üzdü!
Hababam Sınıfı film serisinin beşincisi olan Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmdir. Münir Özkul ise Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi ile son kez Mahmut Hoca karakterine hayat vermişti. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filmi farklı kadrosu ile de serinin unutulmazlarından olmayı başardı. Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminde kıvırcık saçları ile dikkat çeken Ömer karakterine hayat veren Talip Güran oyunculuğu bıraktıktan sonra bambaşka bir hayat yaşadı. Yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran artık tahta sandalye yapıp satıyor... İşte Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran'ın son hali...