Giriş Tarihi: 21.06.2023 16:19

Hababam Sınıfı'nın 'Semra Öğretmen'i görenleri üzdü! Yıllar ona hiç acımamış...

Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı kitap serisinden uyarlanarak film serisi haline getirilen yapımlar hiç kuşkusuz Yeşilçam'ın unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdırdı. Hababam Sınıfı serisinin ikincisi olan ve 1975 de çekilen Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde öğrenciler tarafından canından bezdirilen 'Semra Öğretmen' masumluğu ve güzelliğiyle hafızalara kazındı. Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı ile tanınan Semra Özdamar, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Şimdilerde 67 yaşında olan Hababam Sınıfı'nın 'Semra Öğretmen'i son hali ile "Zaman çok acımasız" dedirtti! İşte Yeşilçam'ın masum yüzlü güzeli Semra Öğretmen'in son hali...