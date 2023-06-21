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Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın 'Semra Öğretmen'i görenleri üzdü! Yıllar ona hiç acımamış...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 16:19

Hababam Sınıfı'nın 'Semra Öğretmen'i görenleri üzdü! Yıllar ona hiç acımamış...

Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı kitap serisinden uyarlanarak film serisi haline getirilen yapımlar hiç kuşkusuz Yeşilçam'ın unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdırdı. Hababam Sınıfı serisinin ikincisi olan ve 1975 de çekilen Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde öğrenciler tarafından canından bezdirilen 'Semra Öğretmen' masumluğu ve güzelliğiyle hafızalara kazındı. Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam Sınıfı ile tanınan Semra Özdamar, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Şimdilerde 67 yaşında olan Hababam Sınıfı'nın 'Semra Öğretmen'i son hali ile "Zaman çok acımasız" dedirtti! İşte Yeşilçam'ın masum yüzlü güzeli Semra Öğretmen'in son hali...

Hababam Sınıfı’nın ’Semra Öğretmen’i görenleri üzdü! Yıllar ona hiç acımamış...

Yeşilçam'ın yıldızlar geçidi sayılan Rufat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı kitap serisinden uyarlanan Hababam Sınıfı film serisi, yıllar geçse de Türk izleyicisinin kalbindeki yerini koruyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe'nin yer aldığı serinin ikinci filmi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi en çok sevilenlerden olmayı başarmıştı. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde güzelliği ile dikkat çeken Semra Özdamar son haliyle merak konusu oldu.

Hababam Sınıfı’nın ’Semra Öğretmen’i görenleri üzdü! Yıllar ona hiç acımamış...

Semra Özdamar, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde, öğrenciler tarafından canından bezdirilen hocalardan yalnızca biriydi.

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Hababam Sınıfı’nın ’Semra Öğretmen’i görenleri üzdü! Yıllar ona hiç acımamış...

Hababam Sınıfı ile akıllara kazınan Semra Özdamar, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Semra Özdamar'ın son halini görenler, usta oyuncuyu tanımakta zorlandı.

Hababam Sınıfı’nın ’Semra Öğretmen’i görenleri üzdü! Yıllar ona hiç acımamış...

Şimdilerde 67 yaşında olan Özdamar, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşırttı.

Hababam Sınıfı’nın ’Semra Öğretmen’i görenleri üzdü! Yıllar ona hiç acımamış...

İşte Semra Özdamar'ın son hali...

Hababam Sınıfı'nda rol aldıktan 3 yıl sonra sinemayı bırakan usta oyuncu, öykü yazarlığı yapmaya karar verdi. Almanya'da yaşayan Özdamar, geçmişte belgesel yapımcısı Süha Arın ile nikah masasına oturmuştu.

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