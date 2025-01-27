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Haberler Galeri Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan kar tatili paylaşımı! Yaşananlardan ‘sakinlik’ notu paylaşımıyla uzaklaştı!
Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:59 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 09:13

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan kar tatili paylaşımı! Yaşananlardan ‘sakinlik’ notu paylaşımıyla uzaklaştı!

Sosyetik iş insanı Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğuna ilişkin dava açılmış ve yapılan DNA testinde Sabancı'nın %99.99 ihtimalle çocuğun biyolojik babası olduğu tespit edilmişti. Sessizliğini koruyan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, geçtiğimiz gün kızıyla bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. Dün ise Nazlı Sabancı, kızını da alarak kar tatiline gitti. İşte Nazlı Sabancı'nın 'sakinlik' notuyla yaşananlardan uzaklaştığı o paylaşım!

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan kar tatili paylaşımı! Yaşananlardan ‘sakinlik’ notu paylaşımıyla uzaklaştı!

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 2017 yılından itibaren birlikte ve çift 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Evliliklerindeki süre boyunca Hacı Sabancı hakkında çıkan iddialar geçtiğimiz günlerde sonuçlandı.

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan kar tatili paylaşımı! Yaşananlardan ‘sakinlik’ notu paylaşımıyla uzaklaştı!

BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Sosyetik iş insanı Hacı Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun babası olduğuna ilişkin dava açılmış ve yapılan DNA testinde Sabancı'nın %99.99 ihtimalle çocuğun biyolojik babası olduğu tespit edilmişti.

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Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan kar tatili paylaşımı! Yaşananlardan ‘sakinlik’ notu paylaşımıyla uzaklaştı!

NAZLI SABANCI KIZIYLA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Yaşananlardan sonra Nazlı Sabancı, geçtiğimiz gün kızının tatlı bir karesini yaptığı paylaşım kısa sürede gündem haline geldi.

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan kar tatili paylaşımı! Yaşananlardan ‘sakinlik’ notu paylaşımıyla uzaklaştı!

KIZINI DA ALARAK UZAKLAŞTI

Dün ise Nazlı Sabancı kızını da alarak kar tatiline gitti.

Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’dan kar tatili paylaşımı! Yaşananlardan ‘sakinlik’ notu paylaşımıyla uzaklaştı!

'SAKİNLİK' NOTU İLE SESSİZLİĞİNİ BOZDU!

Dava sonrası sessizliğini korumak isteyen Nazlı Sabancı kar tatilinden paylaşım yaptı ve paylaşımına '"calmless" "Sakinlik" notu ekledi.

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