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Haberler Galeri Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davasında şok detay! İşte Hacı Sabancı’yı yakan yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak
Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 09:33

Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davasında şok detay! İşte Hacı Sabancı’yı yakan yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak

Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor… Fatma D., 3 yaşındaki oğlu U.D.'nin babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek dava açmıştı. Sosyete ve iş dünyasını sarsan davayla ilgili gelişmelere GÜNAYDIN ulaştı. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre; Sabancı'nın Nazlı Kayı ile evlilik arifesindeyken Fatma D. ile birliktelik yaşadığı iddiasına yer verildi. Fatma D., ünlü işadamıyla 2020'ye kadar bazı dönemlerde yaşanan tartışmalar haricinde hiçbir zaman iletişimi koparmadı. Öyle ki, hem Fatma D. hem de Hacı Sabancı, başka insanlarla birliktelik yaşarken bile beraber olmaya devam etmiş. İşte merak edilen tüm detaylar...

Deniz YUSUFOĞLU
Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davasında şok detay! İşte Hacı Sabancı’yı yakan yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak

Hacı Sabancı'ya, 3 yaşındaki oğlu U.D.'nin babası olduğu iddiasıyla dava açan Fatma D., mahkemeye sunduğu dilekçede ünlü işadamıyla aralarında geçen yazışmaları delil olarak sundu. Yazışmalar, ikili arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya koyuyor

Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davasında şok detay! İşte Hacı Sabancı’yı yakan yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak

Arzu ve Ömer Sabancı çiftinin çocuğu Hacı Sabancı (37) ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten U. isminde 3 yaşında bir çocuğu olduğunu iddia eden Fatma D. (42), Hacı Sabancı hakkında babalık davası açtı. Olay magazin gündemine bomba gibi düştü. İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Hacı Sabancı'ya açılan babalık davasına gizlilik kararı getirildi. Gizlilik kararını davayı açan Fatma D.'nin talep ettiği öğrenildi.

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Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davasında şok detay! İşte Hacı Sabancı’yı yakan yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak

TEDBİR KARARI ÇIKARILDI

Talepte, 3 yaşındaki Uzay D.'nin zarar görmemesi için duruşmaların gizli yapılması isteğinde bulunuldu. İstanbul 16. Aile Mahkemesi de verdiği kararda, Fatma D.'nin avukatı aracılığıyla istediği gizlilik talebi doğrultusunda yargılama dosyasına ilişkin her türlü haber ve yayının, görsel ve yazılı radyo, gazete ve internet kuruluşlarında yayınlanmasına tedbir getirdi.

Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davasında şok detay! İşte Hacı Sabancı’yı yakan yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak

Mahkeme, duruşmaların da gizli yapılmasına hükmetti. Dava dosyasına, birbirleriyle Facebook üzerinden 2010 yılında tanışan Hacı Sabancı ve Fatma D.'nin ilişkilerinin hangi süre içerisinde sürdüğüyle ilgili önemli ayrıntıların da girdiği ortaya çıktı.

Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davasında şok detay! İşte Hacı Sabancı’yı yakan yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak

Fatma D.'nin iddiasına göre, Hacı Sabancı ile 2020'ye kadar bazı dönemlerde yaşanan tartışmalar haricinde hiçbir zaman iletişimi koparmadı. Öyle ki, hem Fatma D. hem de Hacı Sabancı, başka insanlarla birliktelik yaşarken bile birlikteliklerine devam etti.

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