Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davasında şok detay! İşte Hacı Sabancı’yı yakan yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak

Fatma D.'nin iddiasına göre, Hacı Sabancı ile 2020'ye kadar bazı dönemlerde yaşanan tartışmalar haricinde hiçbir zaman iletişimi koparmadı. Öyle ki, hem Fatma D. hem de Hacı Sabancı, başka insanlarla birliktelik yaşarken bile birlikteliklerine devam etti.