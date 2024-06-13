Giriş Tarihi: 13.06.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024
09:33
Hacı Sabancı’nın gayrimeşru evlat davasında şok detay! İşte Hacı Sabancı’yı yakan yazışmalar! Evlilik arifesinde kaçamak
Magazin kulisleri bu olayı konuşuyor… Fatma D., 3 yaşındaki oğlu U.D.'nin babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek dava açmıştı. Sosyete ve iş dünyasını sarsan davayla ilgili gelişmelere GÜNAYDIN ulaştı. Dava dosyasında yer alan bilgilere göre; Sabancı'nın Nazlı Kayı ile evlilik arifesindeyken Fatma D. ile birliktelik yaşadığı iddiasına yer verildi. Fatma D., ünlü işadamıyla 2020'ye kadar bazı dönemlerde yaşanan tartışmalar haricinde hiçbir zaman iletişimi koparmadı. Öyle ki, hem Fatma D. hem de Hacı Sabancı, başka insanlarla birliktelik yaşarken bile beraber olmaya devam etmiş. İşte merak edilen tüm detaylar...