Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz mi çıktı? Hadise ile yılın aşkına imza atan Kaan Yıldırım'dan şok hareket...

Yılın aşkına imza artan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım arasında kriz mi çıktı? Karantina döneminde de birbirlerinden hiç ayrılmayan Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı ile ilgili ortaya atılan iddia sosyal medyanın gündeminde.