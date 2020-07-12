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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz mi çıktı? Hadise ile yılın aşkına imza atan Kaan Yıldırım'dan şok hareket...
Yılın aşkına imza artan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım arasında kriz mi çıktı? Karantina döneminde de birbirlerinden hiç ayrılmayan Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı ile ilgili ortaya atılan iddia sosyal medyanın gündeminde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve sevgilisi Kaan Yıldırım'a göndermeli paylaşımlarda da bulunan Hadise çok konuşulmuştu. Hadise ile Ocak ayından bu yana aşk yaşayan Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir hareket yapmıştı. Kaan Yıldırım, Hadise'nin rüküş bulunan elbiseli pozlarına beğeni bırakıp destek olmuştu. Çiftin hayranlarını heyecanlandıran olay sonrası Kaan Yıldırım'dan şok bir hareket geldi. Kaan Yıldırım'ın bu tutumu sonrası aşkta kriz çıktı iddiaları ortaya atıldı.
Giriş Tarihi: 12.07.2020
18:02
Güncelleme Tarihi: 12.07.2020
18:28
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