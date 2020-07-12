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Haberler Galeri Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz mi çıktı? Hadise ile yılın aşkına imza atan Kaan Yıldırım'dan şok hareket...

ile aşkında kriz mi çıktı? Hadise ile yılın aşkına imza atan Kaan Yıldırım'dan şok hareket...

Yılın aşkına imza artan şarkıcı ile oyuncu arasında kriz mi çıktı? Karantina döneminde de birbirlerinden hiç ayrılmayan Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı ile ilgili ortaya atılan iddia sosyal medyanın gündeminde. Sosyal medyayı aktif kullanan ve sevgilisi Kaan Yıldırım'a göndermeli paylaşımlarda da bulunan Hadise çok konuşulmuştu. Hadise ile Ocak ayından bu yana aşk yaşayan Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir hareket yapmıştı. Kaan Yıldırım, Hadise'nin rüküş bulunan elbiseli pozlarına beğeni bırakıp destek olmuştu. Çiftin hayranlarını heyecanlandıran olay sonrası Kaan Yıldırım'dan şok bir hareket geldi. Kaan Yıldırım'ın bu tutumu sonrası çıktı iddiaları ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 12.07.2020 18:02 Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 18:28
Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz mi çıktı? Hadise ile yılın aşkına imza atan Kaan Yıldırım'dan şok hareket...

Yılın aşkına imza artan şarkıcı ile oyuncu arasında kriz mi çıktı? Karantina döneminde de birbirlerinden hiç ayrılmayan Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı ile ilgili ortaya atılan iddia sosyal medyanın gündeminde.

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz mi çıktı? Hadise ile yılın aşkına imza atan Kaan Yıldırım'dan şok hareket...

Sosyal medyayı aktif kullanan ve sevgilisi 'a göndermeli paylaşımlarda da bulunan çok konuşulmuştu.

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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz mi çıktı? Hadise ile yılın aşkına imza atan Kaan Yıldırım'dan şok hareket...

ile Ocak ayından bu yana aşk yaşayan , geçtiğimiz günlerde sürpriz bir hareket yapmıştı.

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz mi çıktı? Hadise ile yılın aşkına imza atan Kaan Yıldırım'dan şok hareket...

, 'nin rüküş bulunan elbiseli pozlarına beğeni bırakıp destek olmuştu.

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz mi çıktı? Hadise ile yılın aşkına imza atan Kaan Yıldırım'dan şok hareket...

Çiftin hayranlarını heyecanlandıran olay sonrası 'dan şok bir hareket geldi. Takvim Gazetesi'nin haberine göre aşkının fotoğrafını sosyal medyada ilk kez beğenen Yıldırım'ın bu hareketi dikkatlerden kaçmamıştı. Ancak Yıldırım dün 'nin paylaşımına bıraktığı beğenileri geri kaldırdı.

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz mi çıktı? Hadise ile yılın aşkına imza atan Kaan Yıldırım'dan şok hareket...

'ın bu tutumu sonrası çıktı iddiaları ortaya atıldı.

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkında kriz mi çıktı? Hadise ile yılın aşkına imza atan Kaan Yıldırım'dan şok hareket...

Sosyal medyanın merak edilenlerinden olan ünlü isimlerin eşlerini ve sevgililerini sizin için derledik...

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

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