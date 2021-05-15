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Haberler Galeri Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Bayramı ayrı geçiren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılık iddialarını güçlendirdi!
Giriş Tarihi: 15.05.2021 12:11

ile ayrıldı mı? Bayramı ayrı geçiren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılık iddialarını güçlendirdi!

Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren şarkıcı ve oyuncu , son dönemde haklarında çıkan iddialarla gündemden düşmüyor. Ebru Gündeş, 11 yıllık eşi Reza Zarrap'a kendisini aldattığını iddia ederek dava açmış; aldattığı kadınlar arasında Hadise'nin de olduğu öne sürülmüştü. İddiaların ardından ayrılık yaşadıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın, Ramazan Bayramı'nı ayrı geçirmesi dikkat çekti. Ayrı düşen sevgililerin ilişkilerine nokta koyup koymadığı merak edildi.

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Bayramı ayrı geçiren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılık iddialarını güçlendirdi!
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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Bayramı ayrı geçiren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılık iddialarını güçlendirdi!
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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Bayramı ayrı geçiren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılık iddialarını güçlendirdi!
Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Bayramı ayrı geçiren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılık iddialarını güçlendirdi!
Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Bayramı ayrı geçiren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılık iddialarını güçlendirdi!
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