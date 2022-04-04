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Haberler Galeri Hadise ile Mehmet Dinçerler ön balayında! Hadise'nin Maldivler pozları ile ortalığı kasıp kavurdu!
Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 10:20

Hadise ile Mehmet Dinçerler ön balayında! Hadise'nin Maldivler pozları ile ortalığı kasıp kavurdu!

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerini ciddiye taşıdı ve aile arasında yapılan bir tören ile nişanlandı. Bir yandan düğün hazırlıklarına başlayan çift, diğer yandan ön balayına çıktı. Maldivler'e tatile giden Hadise ile Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesaplarından art arda paylaşımlarda bulundu. Yaptıkları reklamlar ile tatili bedavaya getirdikleri konuşulan aşıklar, verdikleri pozlarla Instagram'ı kasıp kavurdu! İşte Hadise ile Mehmet Dinçerler'in Maldivler pozları...

Hadise ile Mehmet Dinçerler ön balayında! Hadise’nin Maldivler pozları ile ortalığı kasıp kavurdu!

Ünlü popçu Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler ile bu kez yaptığı Maldivler tatili ile gündeme geldi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler ön balayında! Hadise’nin Maldivler pozları ile ortalığı kasıp kavurdu!

Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'den gelen evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti.

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Hadise ile Mehmet Dinçerler ön balayında! Hadise’nin Maldivler pozları ile ortalığı kasıp kavurdu!

NİKAH ÖNCESİ BAŞ BAŞA TATİL

Geleneklerine bağlı kalan çift kız isteme merasimini gerçekleştirdi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler ön balayında! Hadise’nin Maldivler pozları ile ortalığı kasıp kavurdu!

Hadise'nin ailesinin evinde gerçekleşen nişan çok konuşulmuştu.

Hadise ile Mehmet Dinçerler ön balayında! Hadise’nin Maldivler pozları ile ortalığı kasıp kavurdu!

15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanan ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

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