Giriş Tarihi: 10.07.2021 11:18Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 11:23
Hadise'den Kaan Yıldırım'a misilleme! Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Hadise aşk bombasını patlattı!
Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisinin bitişi henüz sindirilemezken ve ikilinin adı yan yana yazılmaya devam ederken, dün aşk bombaları ardı ardına patladı. Ayrılalı henüz bir ay bile olmamışken dün ilk olarak oyuncu Kaan Yıldırım'ın adı iki çocuk annesi ünlü manken Çağla Şıkel ile anıldı. Hadise'den ise jet hızıyla Kaan Yıldırım'a misilleme geldi. Eski aşkını 25 günde unutan Hadise, Bodrum Lucca'ya yeni sevgilisi ile ele ele giderek ilişkisini adeta ele güne ilan etti! İşte Hadise'nin magazin gündemine bomba gibi düşen yeni aşkı...