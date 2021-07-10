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Haberler Galeri Hadise'den Kaan Yıldırım'a misilleme! Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Hadise aşk bombasını patlattı!
Giriş Tarihi: 10.07.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 11:23

Hadise'den Kaan Yıldırım'a misilleme! Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Hadise aşk bombasını patlattı!

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisinin bitişi henüz sindirilemezken ve ikilinin adı yan yana yazılmaya devam ederken, dün aşk bombaları ardı ardına patladı. Ayrılalı henüz bir ay bile olmamışken dün ilk olarak oyuncu Kaan Yıldırım'ın adı iki çocuk annesi ünlü manken Çağla Şıkel ile anıldı. Hadise'den ise jet hızıyla Kaan Yıldırım'a misilleme geldi. Eski aşkını 25 günde unutan Hadise, Bodrum Lucca'ya yeni sevgilisi ile ele ele giderek ilişkisini adeta ele güne ilan etti! İşte Hadise'nin magazin gündemine bomba gibi düşen yeni aşkı...

Hadise'den Kaan Yıldırım'a misilleme! Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Hadise aşk bombasını patlattı!

Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ilişkisinin bitişi henüz sindirilemezken ve ikilinin adı yan yana yazılmaya devam ederken, dün aşk bombaları ardı ardına patladı.

Hadise'den Kaan Yıldırım'a misilleme! Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Hadise aşk bombasını patlattı!

Uzun süredir birlikte olan ve evlilik haberleri beklenen Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir şekilde ilişkilerine son verdi.

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Hadise'den Kaan Yıldırım'a misilleme! Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Hadise aşk bombasını patlattı!

İkiliden Kaan Yıldırım'ın ayrılık sonrası ünlü model Çağla Şıkel ile Çeşme tatilinde yakınlaştığı iddia edildi.

Hadise'den Kaan Yıldırım'a misilleme! Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Hadise aşk bombasını patlattı!

Magazin gündemine bomba gibi düşen iddianın ardından bir gelişmede Hadise cephesinde yaşandı.

Hadise'den Kaan Yıldırım'a misilleme! Kaan Yıldırım-Çağla Şıkel ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Hadise aşk bombasını patlattı!

Kaan Yıldırım'ın Çağla Şıkel ile ilişki yaşadığı haberlerinin ardından Hadise'nin de aşkı ortaya çıktı.

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