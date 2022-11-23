Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:45

Hadise'nin ardından Merve Boluğur da isyan etti! "Bu insanlar senelerdir üstüme geliyor, yettiniz!"

DJ Mert Aydın ile geçen Ekim ayında nikah masasına oturan oyuncu Merve Boluğur, geçen haftalarda boşanma kararı aldığını açıklayarak herkesi şoke etmişti. Bugün Merve Aydın ile evliliğinin sonlanması beklenen Merve Boluğur, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Hadise'nin, "1,5 senedir bir grup tarafından taciz, tehdit ediliyorum" sözlerinin ardından bir isyan da Boluğur'dan geldi. Oyuncu, "Bu insanlar senelerdir üstüme geliyor, yettiniz!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...