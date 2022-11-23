Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hadise'nin ardından Merve Boluğur da isyan etti! "Bu insanlar senelerdir üstüme geliyor, yettiniz!"
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 11:45

Hadise'nin ardından Merve Boluğur da isyan etti! "Bu insanlar senelerdir üstüme geliyor, yettiniz!"

DJ Mert Aydın ile geçen Ekim ayında nikah masasına oturan oyuncu Merve Boluğur, geçen haftalarda boşanma kararı aldığını açıklayarak herkesi şoke etmişti. Bugün Merve Aydın ile evliliğinin sonlanması beklenen Merve Boluğur, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Hadise'nin, "1,5 senedir bir grup tarafından taciz, tehdit ediliyorum" sözlerinin ardından bir isyan da Boluğur'dan geldi. Oyuncu, "Bu insanlar senelerdir üstüme geliyor, yettiniz!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Hadise’nin ardından Merve Boluğur da isyan etti! Bu insanlar senelerdir üstüme geliyor, yettiniz!

Özel hayatındaki gelişmeler ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren oyuncu Merve Boluğur, geçen Ekim ayında DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu.

Hadise’nin ardından Merve Boluğur da isyan etti! Bu insanlar senelerdir üstüme geliyor, yettiniz!

Ancak mutluluk kısa sürdü, ünlü çift geçen haftalarda evliliklerini sonlandıracaklarını açıkladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hadise’nin ardından Merve Boluğur da isyan etti! Bu insanlar senelerdir üstüme geliyor, yettiniz!

Eşiyle paylaşımlarına ara vermesiyle dedikoduların yayılmasının ardından Boluğur, baba evine döndüğü ve boşanacağını duyurdu.

Hadise’nin ardından Merve Boluğur da isyan etti! Bu insanlar senelerdir üstüme geliyor, yettiniz!

"OLMADI, TEŞEKKÜRLER"

Ünlü oyuncu Instagram hesabından; "Olmadı teşekkürler. Hayat bu. Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler" paylaşımını yaptı.

Hadise’nin ardından Merve Boluğur da isyan etti! Bu insanlar senelerdir üstüme geliyor, yettiniz!

MERVE'DEN SOYADI HAMLESİ

Boşanacağını duyuran Boluğur, ilk olarak eşi Mert Aydın ile çekilen bütün fotoğraflarını kaldırdı. Sonrasında da düğününe saatler kala sosyal medya hesabına eklediği Aydın soyadını da sildi.

SON DAKİKA