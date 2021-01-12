Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım’ın paylaşımı ilgi odağı oldu! Sosyal medya onu merak etti!

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı dolu dizgin devam ediyor. Evlilikle sonuçlanması beklenen Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Hadise'nin sevgilisi Yıldırım'ın ressam ablası Nilüfer Yıldırım ile tanışma haberi daha önce magazin gündeminde yer almıştı. İddiaya göre Nilüfer Yıldırım ve bebeğiyle bir araya gelen Hadise, görümcesinden geçer notu almıştı. Bu arada Yıldırım'ın da Hadise'nin kardeşi Derya Açıkgöz ile tanıştığı biliniyor. Hadise'nin oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım son yaptığı paylaşımla yine ilgi odağı oldu. Yıldırım, yeğeni ile birlikte olduğu paylaşımı tbt notuyla paylaştı. Yıldırım'ın ablası merak konusu oldu. İşte ünlü oyuncunun ressam ablası Nilüfer Yıldırım…