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Haberler Galeri Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım’ın paylaşımı olay oldu! Sosyal medya onu merak etti!

’nin sevgilisi ’ın paylaşımı olay oldu! onu merak etti!

ve aşkı dolu dizgin devam ediyor. Evlilikle sonuçlanması beklenen Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Hadise'nin sevgilisi Yıldırım'ın ressam ablası ile tanışma haberi daha önce magazin gündeminde yer almıştı. İddiaya göre Nilüfer Yıldırım ve bebeğiyle bir araya gelen Hadise, görümcesinden geçer notu almıştı. Bu arada Yıldırım'ın da Hadise'nin kardeşi ile tanıştığı biliniyor. Hadise'nin oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım son yaptığı paylaşımla yine dikkat çekti. Yıldırım, yeğeni ile birlikte olduğu paylaşımı tbt notuyla paylaştı. Yıldırım'ın ablası merak konusu oldu. İşte ünlü oyuncunun ressam ablası Nilüfer Yıldırım ...

Giriş Tarihi: 12.01.2021 17:22 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 09:22
Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım’ın paylaşımı olay oldu! Sosyal medya onu merak etti!

ile aşkı takipçileri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Hadise'nin oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım son yaptığı paylaşımla yine dikkat çekti. Yıldırım, yeğeni ile birlikte olduğu paylaşımı tbt notuyla paylaştı.

Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım’ın paylaşımı olay oldu! Sosyal medya onu merak etti!

Aşkları evliliğe doğru giderken ayrılan ile cephesinden her gün yeni bir sürpriz gelişme yaşanıyor.

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Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım’ın paylaşımı olay oldu! Sosyal medya onu merak etti!

ve 'dan gelen haberler, yine kafa karıştırdı.

Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım’ın paylaşımı olay oldu! Sosyal medya onu merak etti!

Ayrılık haberlerinin ardından bu aşkın mimarı Seda Bakan'ın yine ikiliyi barıştırmaya çalıştığı iddia edilmişti.

Hadise’nin sevgilisi Kaan Yıldırım’ın paylaşımı olay oldu! Sosyal medya onu merak etti!

2021'in ilk günlerinde 'den bir gelmişti.

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