Hadise’nin sosyal medya paylaşımları üzerinden aldığı ücret dudak uçuklattı! İşte ünlülerin paylaşım başına aldığı ücret…

Günlük hayatlarında moda çekimleri, diziler ve filmlerden kazandıkları yanı sıra birçok ünlü sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla da para kazanıyor. Ünlülerin ulaştıkları kitle arttıkça her yaptıkları paylaşımın değeri daha da artıyor. Bazı ünlüler düşük ücretlere paylaşım yapsa bazı ünlülerin bir paylaşımının ücreti bile dudak uçuklatan cinsten. Yerli ve yabancı ünlüler bu şekilde ek gelir elde ederek kazançlarını artırıyorlar. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü şarkıcı Hadise de paylaşımları üzerinden para kazanan ünlüler arasında yer alıyor. Hadise'nin bir paylaşım üzerinden aldığı ücret şaşırtıyor. İşte Hadise'nin ve diğer ünlülerin sosyal medya paylaşımları üzerinden aldığı ücret…