Giriş Tarihi: 04.03.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
14:28
Hadise'nin tarzının bedeli ortaya çıktı! Kırmızı elbisesiyle gündem olmuştu...
38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, şarkıları, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlüler arasında yer alıyor. Geçen günlerde Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenen Hadise'nin aşk görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bakü'de bir etkinliğe katılan Hadise, kırmızı elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplamıştı. Ünlü ismin tarzının bedeli ortaya çıktı.