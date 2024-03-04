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Haberler Galeri Hadise'nin tarzının bedeli ortaya çıktı! Kırmızı elbisesiyle gündem olmuştu...
Giriş Tarihi: 04.03.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 14:28

Hadise'nin tarzının bedeli ortaya çıktı! Kırmızı elbisesiyle gündem olmuştu...

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, şarkıları, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlüler arasında yer alıyor. Geçen günlerde Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülenen Hadise'nin aşk görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bakü'de bir etkinliğe katılan Hadise, kırmızı elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplamıştı. Ünlü ismin tarzının bedeli ortaya çıktı.

Hadise’nin tarzının bedeli ortaya çıktı! Kırmızı elbisesiyle gündem olmuştu...

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir makyaj etkinliğine katıldı. 38 yaşındaki Hadise, yüzüne uygulanan makyajı göstermek için sahneye çıktı.

Hadise’nin tarzının bedeli ortaya çıktı! Kırmızı elbisesiyle gündem olmuştu...

Vücudunu saran kırmızı elbisesi ve etkileyici makyajıyla görenleri kendine hayran bıraktı.

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Hadise’nin tarzının bedeli ortaya çıktı! Kırmızı elbisesiyle gündem olmuştu...

Ünlü şarkıcı, yeni pozlarını 14.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe paylaştı.

Hadise’nin tarzının bedeli ortaya çıktı! Kırmızı elbisesiyle gündem olmuştu...

TARZININ BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Gönderisine, "Seni dizlerinin üstüne çökertecek kadar çok şeyim var" mesajını yazan ünlü isim, kısa sürede 240 binden fazla beğeni aldı.

Hadise’nin tarzının bedeli ortaya çıktı! Kırmızı elbisesiyle gündem olmuştu...

Hadise'nin tarzının bedeli de ortaya çıktı.

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