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Haberler Galeri Hakan Ural'dan kızları Melisa ve Gisella ile doğum günü pozu! Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Hakan Ural'ın keyfine diyecek yok!
Giriş Tarihi: 09.01.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 11:37

Hakan Ural'dan kızları Melisa ve Gisella ile doğum günü pozu! Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Hakan Ural'ın keyfine diyecek yok!

Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan oyuncu Hakan Ural, sonrasında Ezgi Can Ural ile hayatını birleştirmişti. Bu evliliğinden de Gisella Ural adından bir kızı olan Hakan Ural geçtiğimiz günlerde 55 yaşına bastı. Sibel Can ile evliliğinden Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki çocuğu olan Hakan Ural son olarak sosyal medya hesabında kızları ile karesini paylaştı. Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural ve Gisella Ural ile doğum günü pozuna beğeni yağdı. İşte çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Hakan Ural'ın kızları ile mutluluk pozu...

Hakan Ural’dan kızları Melisa ve Gisella ile doğum günü pozu! Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Hakan Ural’ın keyfine diyecek yok!

Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan Hakan Ural geçtiğimiz günlerde 55 yaşına bastı. Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu yapan Hakan Ural, Instagram hesabından ekibinin kendisine hazırladığı doğum günü videosunu yayınlayarak, sevenlerini maziye götürmüştü.

Hakan Ural’dan kızları Melisa ve Gisella ile doğum günü pozu! Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Hakan Ural’ın keyfine diyecek yok!

Yeşilçam yıldızı annesi ile kareleri ilgi odağı olmuştu.

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Hakan Ural’dan kızları Melisa ve Gisella ile doğum günü pozu! Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Hakan Ural’ın keyfine diyecek yok!

Üç çocuk babası Hakan Ural 1 Ocak 1968 doğumlu. Sibel Can ile evliliğinden Engincan ve Melisa adında iki çocuğu olan Hakan Ural ikinci evliliğini Ezgi Can Ural ile yapmış ve Gisella adında bir kızı daha olmuştu.

Hakan Ural’dan kızları Melisa ve Gisella ile doğum günü pozu! Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Hakan Ural’ın keyfine diyecek yok!

akan Ural son olarak sosyal medya hesabında kızları ile karesini paylaştı. İşte çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Hakan Ural'ın kızları ile mutluluk pozu...

Hakan Ural’dan kızları Melisa ve Gisella ile doğum günü pozu! Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Hakan Ural’ın keyfine diyecek yok!

Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural ve Gisella Ural ile doğum günü pozuna beğeni yağdı.

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