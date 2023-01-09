Hakan Ural’dan kızları Melisa ve Gisella ile doğum günü pozu! Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Hakan Ural’ın keyfine diyecek yok!

Ünlü sanatçı Sibel Can'dan 1999 yılında boşanan oyuncu Hakan Ural, sonrasında Ezgi Can Ural ile hayatını birleştirmişti. Bu evliliğinden de Gisella Ural adından bir kızı olan Hakan Ural geçtiğimiz günlerde 55 yaşına bastı. Sibel Can ile evliliğinden Engincan Ural ve Melisa Ural adında iki çocuğu olan Hakan Ural son olarak sosyal medya hesabında kızları ile karesini paylaştı. Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural ve Gisella Ural ile doğum günü pozuna beğeni yağdı. İşte çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Hakan Ural'ın kızları ile mutluluk pozu...