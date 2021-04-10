HaberlerGaleriHakaret etmekten çekinmeyin! Can Yaman'dan bunu kimse beklemiyordu... Can Yaman'dan sosyal medyayı sallayan hamle!
Giriş Tarihi: 10.04.2021 09:38Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 09:44
Hakaret etmekten çekinmeyin! Can Yaman'dan bunu kimse beklemiyordu... Can Yaman'dan sosyal medyayı sallayan hamle!
Bir dönem adı Demet Özdemir'le aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu Can Yaman, aradığı aşkı İtalya'da buldu. Can Yaman, yaklaşık 4 ay önce gönlünü İtalyan spiker Diletta Leotta'ya kaptırdı. Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan Can Yaman ve Diletta Leotta, özellikle İtalyan hayranlarından büyük ilgi görüyor. Ancak Can Yaman'ın Türkiye'de seveni kadar sevmeyeni de yer alıyor. Zaman zaman eleştiri oklarının hedefi olan oyuncu, son hamlesiyle sosyal medyayı salladı. Yaman, Instagram profiline yazdığı not ile dikkatleri üzerine çekti.