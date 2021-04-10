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Haberler Galeri Hakaret etmekten çekinmeyin! Can Yaman'dan bunu kimse beklemiyordu... Can Yaman'dan sosyal medyayı sallayan hamle!
Giriş Tarihi: 10.04.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 09:44

Hakaret etmekten çekinmeyin! 'dan bunu kimse beklemiyordu... 'dan sosyal medyayı sallayan hamle!

Bir dönem adı Demet Özdemir'le aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu , aradığı aşkı 'da buldu. , yaklaşık 4 ay önce gönlünü spiker 'ya kaptırdı. Sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapan Can Yaman ve Diletta Leotta, özellikle İtalyan hayranlarından büyük ilgi görüyor. Ancak Can Yaman'ın 'de seveni kadar sevmeyeni de yer alıyor. Zaman zaman oklarının hedefi olan oyuncu, son hamlesiyle sosyal medyayı salladı. Yaman, Instagram profiline yazdığı not ile dikkatleri üzerine çekti.

Hakaret etmekten çekinmeyin! Can Yaman'dan bunu kimse beklemiyordu... Can Yaman'dan sosyal medyayı sallayan hamle!

Bir dönem adı Demet Özdemir'le aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncu , aradığı aşkı 'da buldu. , yaklaşık 4 ay önce gönlünü spiker 'ya kaptırdı.

Hakaret etmekten çekinmeyin! Can Yaman'dan bunu kimse beklemiyordu... Can Yaman'dan sosyal medyayı sallayan hamle!

magazin dergisi Chi, çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, sürpriz aşkı belgelemişti.

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Hakaret etmekten çekinmeyin! Can Yaman'dan bunu kimse beklemiyordu... Can Yaman'dan sosyal medyayı sallayan hamle!

aşk haberlerinden sonra daha sık gündeme gelmeye başladı.

Hakaret etmekten çekinmeyin! Can Yaman'dan bunu kimse beklemiyordu... Can Yaman'dan sosyal medyayı sallayan hamle!

Gerek yaptığı projelerle gerek açıklamalarıyla zaman zaman da insanlardan tepki alan , profilindeki notla hayranlarını mest etti.

Hakaret etmekten çekinmeyin! Can Yaman'dan bunu kimse beklemiyordu... Can Yaman'dan sosyal medyayı sallayan hamle!

profiline "Nefret edenler de hoş karşılanır, hakaret etmekten çekinmeyin" notuyla dikkat çekti.

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