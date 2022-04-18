Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:25

Hakkındaki gerçekle şoke etti! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz anlattı duyanların ağzı açık kaldı!

Oyuncu Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in adı son olarak aşk iddiaları ile gündeme gelmişti. Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile ayrılığının ardından adı avukat Nail Gönenli ile anılan Pınar Deniz (28), samimi açıklamalarda bulundu. Bir YouTube kanalına konuk olan Pınar Deniz, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Çocukluk yıllarını anlatan Pınar Deniz, samimi bir itirafta bulundu. Arap kökenli olduğunu söyleyen Pınar Deniz hakkındaki gerçekle şaşırttı!