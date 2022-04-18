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Haberler Galeri Hakkındaki gerçekle şoke etti! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz anlattı duyanların ağzı açık kaldı!
Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:25

Hakkındaki gerçekle şoke etti! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz anlattı duyanların ağzı açık kaldı!

Oyuncu Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in adı son olarak aşk iddiaları ile gündeme gelmişti. Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile ayrılığının ardından adı avukat Nail Gönenli ile anılan Pınar Deniz (28), samimi açıklamalarda bulundu. Bir YouTube kanalına konuk olan Pınar Deniz, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Çocukluk yıllarını anlatan Pınar Deniz, samimi bir itirafta bulundu. Arap kökenli olduğunu söyleyen Pınar Deniz hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Hakkındaki gerçekle şoke etti! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz anlattı duyanların ağzı açık kaldı!

Oyuncu Pınar Deniz, şu sıralar 'Yargı' dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor. Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Hakkındaki gerçekle şoke etti! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz anlattı duyanların ağzı açık kaldı!

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in adı son olarak aşk iddiaları ile gündeme gelmişti.

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Hakkındaki gerçekle şoke etti! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz anlattı duyanların ağzı açık kaldı!

Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile ayrılığının ardından adı avukat Nail Gönenli ile anılan Pınar Deniz (28), samimi açıklamalarda bulundu.

Hakkındaki gerçekle şoke etti! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz anlattı duyanların ağzı açık kaldı!

L'Officiel YouTube kanalına konuk olan Pınar Deniz, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Çocukluk yıllarını anlatan Pınar Deniz, samimi bir itirafta bulundu. Arap kökenli olduğunu söyleyen Pınar Deniz hakkındaki gerçekle şaşırttı!

Hakkındaki gerçekle şoke etti! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz anlattı duyanların ağzı açık kaldı!

"TÜRKÇEYİ İLKOKULDAN SONRA ÖĞRENDİM"

Arap kökenli bir aileden gelen oyuncu, çocukluk yıllarıyla alakalı konuştu. İlkokula kadar Türkçe bilmediğini ve Arapça konuştuğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Anneme 'Mama' diyordum. 'Anne' diye seslenemiyordum. Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için sokaktan anneme seslenmek yerine 5'inci kattaki evimize çıkardım." dedi.

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