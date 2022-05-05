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Haberler Galeri Halit Ergenç’in eşi ünlü oyuncu Bergüzar Korel bu kez açtı ağzını yumdu gözünü! Bergüzar Korel: Laf söylemek hiç birimize düşmez!
Giriş Tarihi: 05.05.2022 20:26 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 20:26

Halit Ergenç’in eşi ünlü oyuncu Bergüzar Korel bu kez açtı ağzını yumdu gözünü! Bergüzar Korel: Laf söylemek hiç birimize düşmez!

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 12 yıl önce dünya evine girdi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin bu mutlu evliliklerinden üç de çocuğu var. Sosyal medyayı sık kullanan ve 2 milyonu aşkın takipçisi olan Korel, bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Bir süredir projeleri için İstanbul'da olan ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda kendisine ve 5 aylık bebeği Leyla'ya yapılan yorumlara karşı oldukça sinirlendi. Bir video yayınlayan Bergüzar Korel, "Laf söylemek hiç birimize düşmez!" ifadelerini kullandı. İşte o açıklama!

Halit Ergenç’in eşi ünlü oyuncu Bergüzar Korel bu kez açtı ağzını yumdu gözünü! Bergüzar Korel: Laf söylemek hiç birimize düşmez!

12 yıl önce evlenen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çift, bu mutlu evliliklerini üç de çocukla taçlandırdı.

Halit Ergenç’in eşi ünlü oyuncu Bergüzar Korel bu kez açtı ağzını yumdu gözünü! Bergüzar Korel: Laf söylemek hiç birimize düşmez!

Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda üç çocuklarını da alarak Londra'da yaşamaya başladı.

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Halit Ergenç’in eşi ünlü oyuncu Bergüzar Korel bu kez açtı ağzını yumdu gözünü! Bergüzar Korel: Laf söylemek hiç birimize düşmez!

Korel- Ergenç çifti, zaman zaman projeleri için Türkiye'ye gidip geliyor.

Halit Ergenç’in eşi ünlü oyuncu Bergüzar Korel bu kez açtı ağzını yumdu gözünü! Bergüzar Korel: Laf söylemek hiç birimize düşmez!

Sosyal medyayı sık kullanan Bergüzar Korel, bugünkü paylaşımıyla dikkat çekti.

Halit Ergenç’in eşi ünlü oyuncu Bergüzar Korel bu kez açtı ağzını yumdu gözünü! Bergüzar Korel: Laf söylemek hiç birimize düşmez!

Korel paylaşımında, çocuklarıyla ilgili sorulan sorulara ve yapılan yorumlara cevap verdi.

Halit Ergenç'in eşi ünlü oyuncu Bergüzar Korel bu kez açtı ağzını yumdu gözünü: Laf söylemek hiç birimize düşmez! | Video

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