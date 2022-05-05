Halit Ergenç’in eşi ünlü oyuncu Bergüzar Korel bu kez açtı ağzını yumdu gözünü: Laf söylemek hiç birimize düşmez! | Video

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç 12 yıl önce dünya evine girdi. Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinin bu mutlu evliliklerinden üç de çocuğu var. Sosyal medyayı sık kullanan ve 2 milyonu aşkın takipçisi olan Korel, bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Bir süredir projeleri için İstanbul’da olan ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımda kendisine ve 5 aylık bebeği Leyla’ya yapılan yorumlara karşı oldukça sinirlendi. Bir video yayınlayan Bergüzar Korel, “Laf söylemek hiç birimize düşmez!” ifadelerini kullandı. İşte o açıklama!