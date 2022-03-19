Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in 9 yıllık evliliği 10 dakikada bitti! Gözyaşlarını tutamadı...

Giriş Tarihi: 19.03.2022 10:07
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
10:14
Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, 2013 yılında Roma'da dünyaevine girmişti. Çift, anlaşmazlıkları çözüme kavuşturamayınca boşanmaya karar verdi. 9 yıldır evli olan Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan, önceki gün tek celsede boşandı. 10 dakikada biten duruşmanın ardından Selen Görgüzel gözyaşlarını tutamadı. Teselliyi eski eşi Hamdi Alkan'da bulan Görgüzel, biten evliliğinin ardından sosyal medyadan da duygusal bir paylaşımda bulundu. İşte boşanmanın detayları ve sonrasında yaşananlar...