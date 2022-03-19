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Haberler Galeri Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in 9 yıllık evliliği 10 dakikada bitti! Gözyaşlarını tutamadı...
Giriş Tarihi: 19.03.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 10:14

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel'in 9 yıllık evliliği 10 dakikada bitti! Gözyaşlarını tutamadı...

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, 2013 yılında Roma'da dünyaevine girmişti. Çift, anlaşmazlıkları çözüme kavuşturamayınca boşanmaya karar verdi. 9 yıldır evli olan Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan, önceki gün tek celsede boşandı. 10 dakikada biten duruşmanın ardından Selen Görgüzel gözyaşlarını tutamadı. Teselliyi eski eşi Hamdi Alkan'da bulan Görgüzel, biten evliliğinin ardından sosyal medyadan da duygusal bir paylaşımda bulundu. İşte boşanmanın detayları ve sonrasında yaşananlar...

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in 9 yıllık evliliği 10 dakikada bitti! Gözyaşlarını tutamadı...

Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu-şarkıcı Selen Görgüzel'in 8 yıllık evlilikleri tek celsede bitti.

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in 9 yıllık evliliği 10 dakikada bitti! Gözyaşlarını tutamadı...

Çift, 2014 yılında Roma'da evlenmişti. İddiaya göre çiftin ilk zamanlar iyi giden evlilikleri fikir uyuşmazlığı nedeniyle çatırdamaya başladı.

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Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in 9 yıllık evliliği 10 dakikada bitti! Gözyaşlarını tutamadı...

Hamdi Alkan da avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşine, 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı' Boşanma Davası açtı.

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in 9 yıllık evliliği 10 dakikada bitti! Gözyaşlarını tutamadı...

BOŞANINCA AĞLADI

Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hamdi Alkan, avukatı Fahrettin Cem Keser ile katıldı. Selen Görgüzel de avukatı Şeyda Yıldırım ile duruşmada hazır bulundu.

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel’in 9 yıllık evliliği 10 dakikada bitti! Gözyaşlarını tutamadı...

Görgüzel'e destek için gelen arkadaşları mahkeme salonu önünde duruşmanın bitmesini bekledi. Gizlilik kararının olduğu duruşma 10 dakika sürdü.

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